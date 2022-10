Opazovalci ogorčeni, sodnika pa so dosmrtno suspendirali

Odštevamo dneve do začetka letošnjega svetovnega prvenstva v nogometu, ki bo med 20. novembrom in 18. decembrom v Katarju, in se pri tem spominjamo preteklih turnirjev. Drugi je bil v Italiji. Italija je gostila prvo nogometno svetovno prvenstvo na evropskih tleh in že ob premieri izkoristila domače štadione za prvo slavje na SP. Za fašiste, zbrane ob Benitu Mussoliniju, je bilo takratno slavje tudi pomembna politična propaganda.

Reprezentanco je sestavil kar športni novinar Vittorio Pozzo, ki je poiskal najboljše posameznike in oblikoval moštvo. Zanjo se je izkazalo, da igra grob nogomet in da so ji pri tem pomagali tudi sodniki. Pri umazani igri »squadre azzurre« pa je prednjačil predvsem en igralec - Luis Monti. Slednji je na premieri 1930 igral še za Argentino, kasneje pa se je vrnil v Evropo in v Italiji prejel državljanstvo.

Zadeva se je izjemno zaostrila na drugi tekmi

Montija so v Italiji izbrali, ker je veljal za brezkompromisnega branilca. Na tekmi proti Avstriji je moral takratni avstrijski zvezdnik Matthias Sindelar z igrišča celo na zdravljenje v bolnišnico, nevtralni opazovalci so bili ogorčeni nad italijansko igro, švedski sodnik Ivan Eklind pa se je delal nevednega. Sredi Milana si Montija namreč ni upal izključiti.

Prizor pred finalno tekmo SP 1934 med Italijo in Češkoslovaško. Foto Wikipedia

Zadeva se je izjemno zaostrila na drugi tekmi med Italijo in Španijo. Potem ko sta se moštvi na prvi razšli brez zmagovalca (1:1) in spremembe izida ni prinesel niti podaljšek, sta moštvi odigrali še eno tekmo. Španci v primerjavi s prvo tekmo niso mogli računati kar na sedmerico nogometašev, za farso pa je poskrbel švicarski sodnik Rene Mercet.

Italijanom je priznal popolnoma nepravilno dosežen gol, Špancem pa regularen zadetek razveljavil. Kasneje so sodnika dosmrtno suspendirali, a to reprezentanci s Pirenejskega polotoka ni pomagalo. Takrat so bili Italijani, ki so v finalu z 2:1 ugnali Čehe, že zdavnaj svetovni prvaki.

V boju za tretje mesto so za presenečenje poskrbeli Nemci, ki so s 3:2 ugnali visoko favorizirane Avstrijce. Za prvenstvo 1934 je značilno tudi, da so moštva prvič igrala na izpadanje.