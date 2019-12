FOTO:Opoldne žreb lige prvakov: v Barceloni razjarjeni, v Liverpoolu sproščeni

Začetek žreba bo danes opoldne v Nyonu. FOTO: Delo

Zasedba Jürgna Kloppa povečala prednost

V katalonski metropoli ne razmišljajo o tekmecu v, ki jim ga bo namenil današnji (12) žreb v Nyonu. Njihove misli zaseda –. Sredin večer (20) prinaša prvi španski clasico, ki se je v resnici začel že v soboto popoldne, ko naj bi »prošpanski« sodniki oškodovali Katalonce v Baskiji.Nogometašiso se upravičeno »bali« gostovanja v San Sebastianu;je zanje tradicionalno neugoden tekmec. Osvojili so točko (2:2), pri čemer pa bi lahko ostali tudi brez nje, saj so jih gostitelji vsaj delno zasenčili po večini statističnih meril (posest 53:47, streli 19:9, na vrata 5:5, koti 8:5, podaje 568:497) in si priigrali najmanj toliko priložnosti za gol. Toda Barça bi si lahko priigrala tudi zmago – če bi dobili 11-m v izdihljajih tekme, potem ko je domači branilecpodrlz vlečenjem za majico.»Ne razumem dejstva, da ni posegel vmes VAR. Igralci so poučeni o posledicah vlečenja za majico,« je po tekmi zatrdil Barcelonin trener, še dlje so šli katalonski mediji.e naslovil svojo nedeljsko izdajo z napisom, ki namiguje na vpliv Reala pred sredinim clasicom: »Klasična tatvina.« Samokritičen je bil strelec prvega gola za goste(drugega je prispeval): »V sredo bomo morali igrati veliko bolje, če želimo na svojem štadionu premagati Real Madrid!«Boljše volje bodo opoldne ob Ženevskem jezeru predstavniki Liverpoola, ki maršira proti naslovu angleškega prvaka in bi se lahko tudi februarja in marca – ko bodo igrali tekme 1/8 finala lige prvakov – osredotočil na evropske izzive. Zasedbaje strla Watford (2:0; Salah 2) in z bilanco 16-1-0 uživa v prednosti 10 točk pred Leicestrom. Načrte slednjega je pokvaril Norwich (1:1), pri kateremu blesti. Pozor: od začetka sezone 2018/19 nihče v angleških prvih štirih ligah ni zabil toliko golov kot finski as: 38!