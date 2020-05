Orjak s klopi odhaja v domovino

Ljubljana

Letos je German Burgos presenetil z novim videzom in veliko bolj urejeno pričesko. FOTO: Reuters

- Po devetih letih nogometaše španskega prvoligaša Atletica, za katerega igra Slovenec, zapušča. Glavni pomočnik trenerjase z vodstvom kluba ni dogovoril o podaljšanju sodelovanja, tako da bo poleti postal prost. Španski mediji trdijo, da ga na klopi želi argentinski velikan River Plate.Burgos, nekoč odličen vratar, in Simeone sta skupaj prišla v Madrid leta 2011 in sta ves čas uspešno sodelovala.Na njegovo mesto bo zdaj prišel. Nekdanji branilec Arsenala in Interja je bil pomočnik Simeoneja pri Estudiantesu, River Platu in San Lorenzu, a mu ni sledil v Evropo, ker je želel samostojno delo. Vodil je Quilmes, Estudiantes in ekipo Defense y Justicie.