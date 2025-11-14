Najboljši je Oblak, podvig Čeferina je zgodovinski

Prvi predsednik Nogometne zveze Slovenije v samostojni državi Rudi Zavrl (roj., 9. novembra leta 1949) je s svojim štabom sodelavcev uspešno izpeljal »tranzicijo« slovenskega nogometa. Imel je zahtevno nalogo, slovenski nogomet, ki niti doma ni imel primernega statusa, kaj šele v Jugoslaviji, je popeljal na samostojno pot, ga postavil na noge in na svetovni zemljevid. Vrhunec njegove 20 let trajajočega predsedniškega mandata sta bili zgodovinski prvi uvrstitvi Slovenije na evropsko in svetovno prvenstvo. Nekoč tudi zelo nadarjen nogometaš, pravnik, uspešen gospodarstvenik in častni predsednik NZS je gostoval v Delovem nogometnem podkastu VAR. V izčrpnem pogovoru je odkrival svoje zanimivo, razburljivo in uspešno nogometno življenje in se dotaknil tudi drugih, vznemirljivih tem. Nekaj jih je spodaj, celoten pogovor le v video podkastu.

Nogometna zveza Slovenije, kot jo poznamo zdaj, je sodobna in uspešna športna organizacija, ena od najvplivnejših in najbolj organiziranih v državi. Toda pot na vrh je bila trnova. Kako se spominjate prelomnega obdobja za slovenski nogomet?

Kot je bilo prelomno za Slovenijo, je bilo tudi za nogomet. Kakršnokoli že imamo mnenje o nekdanji državi, veščin, pozitivnih, smo se naučili v Nogometni zvezi Jugoslavije. Nogomet je veljal za eno od najpomembnejših stvari, generacija, ki je bila vpletena v njeno delovanje, pa je izpeljala slovensko nogometno osamosvojitev. Videli smo, kako se streže stvarem, bili pa smo toliko zavestni, da smo vse negativnosti zavrgli ter poskušali izbrati le najbolj pozitivne značilnosti nogometa. Potem je bilo lažje. Ampak, naj spomnim, nogometno osamosvojitev so izpeljali ljudje, ki so bili intelektualno in izobrazbeno izjemni. Od Branka Elsnerja, Zdenka Verdenika, Edvarda Šoštariča, Vlade Šajna, Milovana Nikolića do pravniškega moštva z Markom Ilešičem, Tonetom Frantarjem in Andrejem Pongračičem.

Brane Oblak je za Rudija Zavrla najboljši slovenski nogometaš v zgodovini. FOTO: Marko Feist

Je bila izbira Keka nagrada za Štajersko za vašo držo ob sporu Katanec-Zahović? Vendarle ste veljali za pristnega Ljubljančana.

Te delitve me nikoli niso zanimale, čeprav moram reči, da sem se, ko sem po nekaterih pomenljivih odločitvah prišel na štadion v Ljudski vrt, znašel v položaju, ki ni bil najbolj prijeten. Ampak to mora nekdo, ki se ukvarja s tem, vzeti v zakup. Če ga to moti, ima težave, in najbrž ne more delati tega, kar je želel.

Takole so (z leve) polemizirali Jernej Suhadolnik, Gorazd Nejedly in Rudi Zavrl. FOTO: Marko Feist

Primerjave vselej vznemirjajo, pa vendar: prvi, Jagodnikov (Jože, takrat predsednik vijoličnih, op. p.) Maribor z uvrstitvijo v ligo prvakov ali drugi, Zahovićev Maribor. Katančeva Slovenija na euro in SP ali Kekova?

Evropska nogometna zveza je tako ustrojila tekmovalne sisteme, in s tem ne želim zmanjševati uspehov Olimpije, Mure, Celja, da so naši klubi zdaj vsaj približno zraven boljših. Ne gre zanemariti uspehov Celjanov in jim je treba čestitati, toda igrajo v tretjem kakovostnem razredu klubskih tekmovanj. Glede na tekmovalne sisteme in igralce je jasno, da so bili mariborski uspehi neverjetni. Enako velja za reprezentančne, uvrstitev na prvo evropsko prvenstvo, na katerem je tekmovalo le 16 držav, ali na svetovno, ko jih je tekmovalo 32. Razlika je, primerjave so in so lahko sporne, nekdo se igra s številkami ali pa dejstvi. Tako kot je nemogoče primerjati, kdo je najboljši slovenski nogometaš v zgodovini, ali kateri klub je najboljši.

Rudija Zavrla je na predsedniškem položaju zamenjal Ivan Simič. FOTO: Tomi Lombar

Slovenija ima enega od najmočnejših igralcev na svetovni ravni, predsednika evropske zveze Aleksandra Čeferina.

To, kar je naredil Aleksander Čeferin, je nekaj nepojmljivega. Nekaj, česar ni bilo mogoče doseči v mojem obdobju in najbrž tudi zdaj ter za prihodnost ne bo. Takšna funkcija je bila praviloma rezervirana za nekoga iz večje ali vplivnejše države, ne sicer za ljudi iz Anglije, Nemčije, Italije, Francije ..., razen Michaela Platinija, temveč za Švicarje, Švede ... To ni bil le dosežek, spoštujem prvo Čeferinovo odločitev, da se je sploh podal v predsedniško bitko, drugič, da je zmagal na volitvah in tretjič, na kakšen način deluje. Ko gledam delo Uefa in delovanje njenega predsednika, ki je vodilna osebnost in vodja vsega, vidimo, da je Uefa postala najmočnejša športna organizacija na svetu. V primerjavi z mojim obdobjem se je Uefa zelo odprla, za vse države in tu ni razlik med, na primer, srednjeevropskimi, vzhodnoevropskimi, zahodnoevropskimi, Uefa vsem daje možnost in jih tudi denarno podpira.

Dvajset let je bilo dovolj Rudi Zavrl je bil predsednik NZS med letoma 1989 do 2009. Sedmemu mandatu se je odrekel, ker ... »Takrat so bili nemirni časi. Biti predsednik je bila vabljiva funkcija, danes, kot vidim, gre veliko lažje. Da, najbrž je bilo 20 let dovolj. Ljudje se te naveličajo. Res pa je, da sem sorazmerno mlad prevzel ta položaj in glede na leta sem bil celo predolgo na tem položaju. Ob tem sem opravljal resno službo. To bo to,« je o svojem sestopu »z oblasti« povedal tudi bivši direktor nekdanjega geodetskega zavoda in odprl pot na vrh nasledniku Ivanu Simiču. Takrat je Slovenija že igrala v kvalifikacijah za SP leta 2010. »Delno torej tudi meni pripada čast, da se je Slovenija uvrstila v Južno Afriko,« je dodal.​