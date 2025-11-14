  • Delo mediji d.o.o.
    Nogomet

    Najboljši je Oblak, podvig Čeferina je zgodovinski

    Rudi Zavrl, dolgoletni predsednik NZS in njen častni predsednik, o obdobju, ko je slovenski nogomet začenjal samostojno pot
    Častni predsednik NZS Rudi Zavrl je poveljeval zvezi 19 let in je eden od očetov slovenskega nogometa v samostojni državi. FOTO: Marko Feist
    Galerija
    Častni predsednik NZS Rudi Zavrl je poveljeval zvezi 19 let in je eden od očetov slovenskega nogometa v samostojni državi. FOTO: Marko Feist
    Gorazd Nejedly
    Jernej Suhadolnik
    14. 11. 2025 | 18:00
    8:15
    A+A-

    Prvi predsednik Nogometne zveze Slovenije v samostojni državi Rudi Zavrl (roj., 9. novembra leta 1949) je s svojim štabom sodelavcev uspešno izpeljal »tranzicijo« slovenskega nogometa. Imel je zahtevno nalogo, slovenski nogomet, ki niti doma ni imel primernega statusa, kaj šele v Jugoslaviji, je popeljal na samostojno pot, ga postavil na noge in na svetovni zemljevid. Vrhunec njegove 20 let trajajočega predsedniškega mandata sta bili zgodovinski prvi uvrstitvi Slovenije na evropsko in svetovno prvenstvo. Nekoč tudi zelo nadarjen nogometaš, pravnik, uspešen gospodarstvenik in častni predsednik NZS je gostoval v Delovem nogometnem podkastu VAR. V izčrpnem pogovoru je odkrival svoje zanimivo, razburljivo in uspešno nogometno življenje in se dotaknil tudi drugih, vznemirljivih tem. Nekaj jih je spodaj, celoten pogovor le v video podkastu.

    image_alt
    Brane Oblak: V Nemčiji nas je gledal Tito, rešil me je Dolanc

    Nogometna zveza Slovenije, kot jo poznamo zdaj, je sodobna in uspešna športna organizacija, ena od najvplivnejših in najbolj organiziranih v državi. Toda pot na vrh je bila trnova. Kako se spominjate prelomnega obdobja za slovenski nogomet?

    Kot je bilo prelomno za Slovenijo, je bilo tudi za nogomet. Kakršnokoli že imamo mnenje o nekdanji državi, veščin, pozitivnih, smo se naučili v Nogometni zvezi Jugoslavije. Nogomet je veljal za eno od najpomembnejših stvari, generacija, ki je bila vpletena v njeno delovanje, pa je izpeljala slovensko nogometno osamosvojitev. Videli smo, kako se streže stvarem, bili pa smo toliko zavestni, da smo vse negativnosti zavrgli ter poskušali izbrati le najbolj pozitivne značilnosti nogometa. Potem je bilo lažje. Ampak, naj spomnim, nogometno osamosvojitev so izpeljali ljudje, ki so bili intelektualno in izobrazbeno izjemni. Od Branka Elsnerja, Zdenka Verdenika, Edvarda Šoštariča, Vlade Šajna, Milovana Nikolića do pravniškega moštva z Markom Ilešičem, Tonetom Frantarjem in Andrejem Pongračičem.

    Brane Oblak je za Rudija Zavrla najboljši slovenski nogometaš v zgodovini. FOTO: Marko Feist
    Brane Oblak je za Rudija Zavrla najboljši slovenski nogometaš v zgodovini. FOTO: Marko Feist

    Je bila izbira Keka nagrada za Štajersko za vašo držo ob sporu Katanec-Zahović? Vendarle ste veljali za pristnega Ljubljančana.

    Te delitve me nikoli niso zanimale, čeprav moram reči, da sem se, ko sem po nekaterih pomenljivih odločitvah prišel na štadion v Ljudski vrt, znašel v položaju, ki ni bil najbolj prijeten. Ampak to mora nekdo, ki se ukvarja s tem, vzeti v zakup. Če ga to moti, ima težave, in najbrž ne more delati tega, kar je želel.

    Takole so (z leve) polemizirali Jernej Suhadolnik, Gorazd Nejedly in Rudi Zavrl. FOTO: Marko Feist
    Takole so (z leve) polemizirali Jernej Suhadolnik, Gorazd Nejedly in Rudi Zavrl. FOTO: Marko Feist

    Primerjave vselej vznemirjajo, pa vendar: prvi, Jagodnikov (Jože, takrat predsednik vijoličnih, op. p.) Maribor z uvrstitvijo v ligo prvakov ali drugi, Zahovićev Maribor. Katančeva Slovenija na euro in SP ali Kekova?

    Evropska nogometna zveza je tako ustrojila tekmovalne sisteme, in s tem ne želim zmanjševati uspehov Olimpije, Mure, Celja, da so naši klubi zdaj vsaj približno zraven boljših. Ne gre zanemariti uspehov Celjanov in jim je treba čestitati, toda igrajo v tretjem kakovostnem razredu klubskih tekmovanj. Glede na tekmovalne sisteme in igralce je jasno, da so bili mariborski uspehi neverjetni. Enako velja za reprezentančne, uvrstitev na prvo evropsko prvenstvo, na katerem je tekmovalo le 16 držav, ali na svetovno, ko jih je tekmovalo 32. Razlika je, primerjave so in so lahko sporne, nekdo se igra s številkami ali pa dejstvi. Tako kot je nemogoče primerjati, kdo je najboljši slovenski nogometaš v zgodovini, ali kateri klub je najboljši.

    Rudija Zavrla je na predsedniškem položaju zamenjal Ivan Simič. FOTO: Tomi Lombar
    Rudija Zavrla je na predsedniškem položaju zamenjal Ivan Simič. FOTO: Tomi Lombar

    Slovenija ima enega od najmočnejših igralcev na svetovni ravni, predsednika evropske zveze Aleksandra Čeferina.

    To, kar je naredil Aleksander Čeferin, je nekaj nepojmljivega. Nekaj, česar ni bilo mogoče doseči v mojem obdobju in najbrž tudi zdaj ter za prihodnost ne bo. Takšna funkcija je bila praviloma rezervirana za nekoga iz večje ali vplivnejše države, ne sicer za ljudi iz Anglije, Nemčije, Italije, Francije ..., razen Michaela Platinija, temveč za Švicarje, Švede ... To ni bil le dosežek, spoštujem prvo Čeferinovo odločitev, da se je sploh podal v predsedniško bitko, drugič, da je zmagal na volitvah in tretjič, na kakšen način deluje. Ko gledam delo Uefa in delovanje njenega predsednika, ki je vodilna osebnost in vodja vsega, vidimo, da je Uefa postala najmočnejša športna organizacija na svetu. V primerjavi z mojim obdobjem se je Uefa zelo odprla, za vse države in tu ni razlik med, na primer, srednjeevropskimi, vzhodnoevropskimi, zahodnoevropskimi, Uefa vsem daje možnost in jih tudi denarno podpira.

    Dvajset let je bilo dovolj

    Rudi Zavrl je bil predsednik NZS med letoma 1989 do 2009. Sedmemu mandatu se je odrekel, ker ... »Takrat so bili nemirni časi. Biti predsednik je bila vabljiva funkcija, danes, kot vidim, gre veliko lažje. Da, najbrž je bilo 20 let dovolj. Ljudje se te naveličajo. Res pa je, da sem sorazmerno mlad prevzel ta položaj in glede na leta sem bil celo predolgo na tem položaju. Ob tem sem opravljal resno službo. To bo to,« je o svojem sestopu »z oblasti« povedal tudi bivši direktor nekdanjega geodetskega zavoda in odprl pot na vrh nasledniku Ivanu Simiču. Takrat je Slovenija že igrala v kvalifikacijah za SP leta 2010. »Delno torej tudi meni pripada čast, da se je Slovenija uvrstila v Južno Afriko,« je dodal.​

    Nekaj povzetkov iz pogovora z Rudijem Zavrlom:
    - Nogometna zveza Slovenije je danes sodobna in uspešna organizacija, a pot do vrha je bila zahtevna.
    - Izkušnje iz Nogometne zveze Jugoslavije so bile temelj za slovensko nogometno osamosvojitev.
    - Osamosvojitev nogometa so vodili izobraženi in izkušeni strokovnjaki.
    - Olimpija se je na koncu pridružila slovenski ligi kljub finančnemu sporu s Partizanom.
    - Prva slovenska liga je imela 21 klubov, ker niso želeli nikomur odvzeti statusa.
    - Afera Katanec–Zahović v Južni Koreji je razdelila Slovenijo, a danes velja za zgodovinski dogodek.
    - Uspehi reprezentance na velikih tekmovanjih so izjemni za majhen narod in so dvignili pomen nogometa v Sloveniji.
    - V času Jugoslavije je imel nogomet v Sloveniji negativen prizvok »balkanskega športa«.
    - Izbiri selektorjev Katanca in Keka nista bili naključni – oba sta imela potencial za vrhunske rezultate.
    - Delitve med regijami (Ljubljana–Maribor) Zavrla niso zanimale, čeprav so bile pritiski in reakcije občutni.
    - Uspehov mariborskih ekip v ligi prvakov ni mogoče primerjati s trenutnimi tekmovalnimi sistemi.
    - Po mnenju sogovornika je najboljši slovenski nogometaš Brane Oblak.
    - Sam je imel potencial za dobro kariero, a se je zaradi omejenih priložnosti in realnih pričakovanj odločil za študij.
    - Uspeh Aleksandra Čeferina na vrhu Uefe je zgodovinski in težko ponovljiv; Uefa je šla pod njegovim vodstvom navzgor.
    - Razvoj slovenske lige otežuje preveliko število tujih igralcev; domači igralci imajo premalo prostora.
    - Uvrstitve Slovenije na velika tekmovanja ni mogoče pričakovati vsakič.

    Photo
    Šport  |  Nogomet
    Podkast Delo šport VAR

    Valter Birsa: Celo Robinho mi je prepustil izvajanje strelov

    Eden od najboljših nogometašev v zgodovini samostojne Slovenije v Delovem podkastu VAR opravil »pregled« uspešne kariere. V Franciji in Italiji je igral 15 let.
    Gorazd Nejedly, Jernej Suhadolnik 18. 2. 2025 | 16:10
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Podkast VAR

    Drugi dom v Turčiji, druga kariera v Sloveniji

    Gost Delovega podkasta VAR je bil Nejc Skubic, nekdanji reprezentant in dobrih šest let nepogrešljivi član Konyaspora.
    Jernej Suhadolnik, Gorazd Nejedly 6. 5. 2025 | 18:10
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Podkast VAR

    Mišo Brečko: Jezen sem bil na Katanca, toda igral sem za Slovenijo

    Nekdanji odlični reprezentant je bil gost Delovega podkasta VAR. Postal je Kölnova legenda. Iz majhnega Šmartnega v veliki Hamburg.
    Gorazd Nejedly 25. 4. 2025 | 12:00
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Podkast VAR

    Milenko Aćimović: Za kapetana so me izbrali igralci na avtobusu

    Gost Delovega nogometnega podkasta VAR je bil Milenko Aćimović. Junak številnih tekem slovenske reprezentance je bil uspešen tudi v vlogi selektorja.
    Gorazd Nejedly, Jernej Suhadolnik 8. 4. 2025 | 18:00
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Ermin Šiljak

    Van Basten ni zdržal, jaz sem garal po deset ur

    Ermin Šiljak v podkastu VAR o bogati karieri doma in na tujem, o hudi poškodbi, ki mu je prekinila kariero, o 1. SNL in reprezentanci.
    Jernej Suhadolnik, Gorazd Nejedly 29. 12. 2024 | 05:00
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Nogomet

    Matjaž Kek: Na euru smo dvignili letvico (pre)visoko (VIDEO)

    Gost Delovega podkasta VAR je bil selektor slovenske nogometne reprezentance Matjaž Kek.
    Gorazd Nejedly, Jernej Suhadolnik 26. 11. 2024 | 20:30
    Preberite več
    Srečko Katanec, Zlatko Zahović, Podkast VAR, Rudi Zavrl, Brane Oblak

    Premium
    Šport  |  Nogomet
    Kapetanove besede

    Jan Oblak: Le pametna igra vodi k uspehu

    Izkušeni reprezentančni kapetan se zaveda, kako pomembna je zbranost na tekmi takšne ravni, kot bo sobotna v Stožicah s Kosovom.
    Siniša Uroševič 14. 11. 2025 | 18:15
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Rudi Zavrl

    Najboljši je Oblak, podvig Čeferina je zgodovinski

    Rudi Zavrl, dolgoletni predsednik NZS in njen častni predsednik, o obdobju, ko je slovenski nogomet začenjal samostojno pot
    Gorazd Nejedly, Jernej Suhadolnik 14. 11. 2025 | 18:00
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Zimski športi
    Intervju z Anžetom Laniškom

    Garal je za nove lepe spomine in videl, kako je udaril Ferrarijev predsednik

    Anže Lanišek z dobrimi občutki pričakuje začetek olimpijske sezone v smučarskih skokih. V Lillehammer si želi s prazno glavo. Všeč mu je Norrisov način vožnje.
    Miha Šimnovec 14. 11. 2025 | 17:56
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Legendarni finski smučarski skakalec v opitem stanju povzročil incident

    Rekorder po številu zmag na turneji štirih skakalnic je prekinil nastop pevca skupine Stratovarius. Z dogodka so ga pospremili varnostniki.
    14. 11. 2025 | 17:42
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Razočarana legenda

    Cantona ostro nad lastnike Uniteda: Sovražim takšne stvari

    Ikona rdečih vragov je z vsemi topovi napadel Jima Radcliffa, češ da sramoti dediščino Alexa Fergusona. Projekt New Trafford je zanj popolna neumnost.
    Peter Zalokar 14. 11. 2025 | 17:33
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Zimski športi
    Intervju z Anžetom Laniškom

    Garal je za nove lepe spomine in videl, kako je udaril Ferrarijev predsednik

    Anže Lanišek z dobrimi občutki pričakuje začetek olimpijske sezone v smučarskih skokih. V Lillehammer si želi s prazno glavo. Všeč mu je Norrisov način vožnje.
    Miha Šimnovec 14. 11. 2025 | 17:56
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Legendarni finski smučarski skakalec v opitem stanju povzročil incident

    Rekorder po številu zmag na turneji štirih skakalnic je prekinil nastop pevca skupine Stratovarius. Z dogodka so ga pospremili varnostniki.
    14. 11. 2025 | 17:42
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Razočarana legenda

    Cantona ostro nad lastnike Uniteda: Sovražim takšne stvari

    Ikona rdečih vragov je z vsemi topovi napadel Jima Radcliffa, češ da sramoti dediščino Alexa Fergusona. Projekt New Trafford je zanj popolna neumnost.
    Peter Zalokar 14. 11. 2025 | 17:33
    Preberite več
