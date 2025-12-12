Nekdanji Chelseajev brazilski zvezdnik zaradi težav s srcem končal kariero

Nekdanji nogometni zvezdnik londonskega Chelseaja in brazilski reprezentant Oscar se je odločil za konec kariere, potem ko so mu konec prejšnjega meseca po zdravstvenih težavah na enem izmed treningov diagnosticirali vazovagalno sinkopo na srcu. Čeprav bolezen ni življenjsko ogrožajoča, se je 32-letnik vseeno odločil za konec športne poti.

Brazilski Globo poroča, da se je Oscar že dogovoril s svojim sedanjim klubom iz Sao Paula, da bo tam odtlej imel drugačno funkcijo. Zdravila zaradi težav s srcem je jemal že nekaj mesecev, po posvetu z družino – z ženo Ludmilo Emboabo ima dva otroka – pa je postalo jasno, da ga na nogometnih igriščih ne bomo več videli.

Ob vrnitvi v Sao Paulo se Oscar ni najbolje znašel. Četudi je glava želela, telo ni več dalo. FOTO: Thiago Bernardes/Reuters

Oscar se je lani decembra vrnil v svoj matični klub, potem ko je osem let preživel pri kitajskem Shanghai Port. Tam je v obdobju največjega razmaha lige zaslužil kar 150 milijonov funtov na sezono, kar znaša okrog 170 milijonov evrov. Najbolj je zaslovel v modrem dresu Chelseaja, za katerega je igral med letoma 2012 in 2016. Na 203 tekmah je zbral 38 zadetkov, njegov prestop na Kitajsko pa je bil takrat podoben tistim v savdijsko ligo pred nekaj leti.

Zadnjo tekmo v karieri je Oscar odigral avgusta proti Corinthiansu, ko je po vsega 20 minutah igre utrpel zlom vretenca.