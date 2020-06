FOTO:Osem milijonov gospodinjstev videlo Ronaldov spodrsljaj, Rebićev kung fu udarec

Ljubljana

Cristiano Ronaldo je nadaljevanje sezone odprl z zgrešeno enajstmetrovko. FOTO: AFP

- Velikanoma Juventusu in Milanu je pripadla velika čast, s povratno polfinalno tekmo za italijanski pokal sta vrnila »calcio« v običajen tekmovalni ritem, ki so ga nogometni navdušenci na Apeninih očitno zelo močno pogrešali. Uvodno tekmo po končanju karantene je prek televizijskih zaslonov spremljalo več kot osem milijonov gospodinjstev.Kljub skromnemu strelskemu učinku in razpletu brez golov je dvoboj na Rai 1 gledalo 8,3 milijona gledalcev oziroma kar 33,9 odstotkov vseh televizijskih gledalcev v tem času.Povratna tekma je celo presegla prvo, saj jo je spremljalo 200.000 gledalcev več, toda tudi kar dobra dva milijona (10,6 milijona gledalcev) manj kot njun finalni dvoboj iz leta 2018.Največ pozornosti v torinskem dvoboju je pripadloin. Portugalec je v 15. minuti zgrešil enajstmetrovko (zadel je vratnico), hrvaški reprezentant pa si je v nadaljevanju akcije privoščil neumnost in si zaradi visoko dvignjene noge v nasprotnika Brazilcaprislužil rdeči karton.Milanov prvi zveznikni igral zaradi poškodbe.Juventus je v finale napredoval zaradi gola v gosteh iz prve tekme, ki se je razpletla z 1:1. V drugi povratni polfinalni tekmi se bosta zvečer (21) pomerila Napoli in Inter. Neapeljčani imajo prednost iz prve tekme z 1:0.Finalni dvoboj bo že 17. t. m. na olimpijskem štadionu v Rimu.