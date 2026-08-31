Osem poslov v štirih letih, Emery pa udaril: Oni nas želijo ubiti, mi pa njih

Če bi sodili zgolj po dogajanju na nogometni tržnici, bi lahko pomislili, da sta Chelsea in Aston Villa postala skoraj poslovna partnerja. V zadnjih štirih letih sta namreč med seboj izpeljala kar osem prestopov oziroma posoj, največ med katerokoli dvojico klubov v premier ligi v tem obdobju.

Trener Aston Ville Unai Emery pa ob namigu, da so se odnosi med kluboma zaradi številnih poslov posebej otoplili, ni pustil veliko prostora za romantiko.

»Dobri odnosi? Oni nas želijo ubiti, mi pa njih,« je bil slikovit Španec.

Po njegovih besedah gre izključno za posel. Chelsea želi najboljše nogometaše Aston Ville, Villa pa je pripravljena enako storiti v nasprotni smeri.

Poleti med kluboma kar štirje veliki posli

Pretok igralcev med Birminghamom in Londonom se je začel stopnjevati po letu 2022, ko je Chelsea prevzel konzorcij BlueCo.

Že tisto poletje je iz Ville v Chelsea za približno 23,4 milijona evrov prestopil Carney Chukwuemeka. Sledili so novi posli, med drugim prestop Iana Maatsna v Aston Villo in odhod Omarija Kellymana v nasprotno smer, Villa pa si je pozneje iz Chelseaja izposodila še Axela Disasija.

Toda letošnje poletje je sodelovanje dobilo povsem nove razsežnosti.

Chelsea je najprej za kar približno 136,6 milijona evrov pripeljal angleškega reprezentanta Morgana Rogersa, enega najpomembnejših igralcev Emeryjeve ekipe. Aston Villa je odgovorila z izposojo Alejandra Garnacha, ki vključuje pogojno obveznost dokončnega odkupa.

Nato je v Birmingham iz Chelseaja prestopil še napadalec Nicolas Jackson, zadnji veliki premik pa je predstavljal odhod argentinskega vratarja Emiliana Martineza na Stamford Bridge.

Samo v enem prestopnem roku sta tako kluba med seboj sklenila kar štiri nove posle.

Več kot 300 milijonov evrov

Številke so temu primerno ogromne. Po poročanju britanskih medijev je Chelsea od leta 2022 Aston Villi za igralce plačal več kot 186 milijonov evrov, Villa pa je za nogometaše Chelseaja v nasprotni smeri odštela okoli 119 milijonov evrov.

Skupaj je tako med kluboma zamenjalo roke že več kot 300 milijonov evrov, znesek pa bi se lahko še povečal, če bodo izpolnjeni pogoji za dokončni prestop Garnacha.

Chelsea je v nedeljo na Stamford Bridgeu v razburljivem obračunu s 4:3 premagal Brighton. Za Londončane so zadeli Romeo Lavia, Pedro Neto, Joao Pedro in Cole Palmer, Brighton pa je odgovoril prek Malicka Yalcouyeja, avtogola Joaa Pedra in Pascala Grossa. Odločilni zadetek za zmago je v zaključku dosegel Palmer. FOTO: Adrian Dennis/AFP

Pogostost poslov ni ostala neopažena niti pri drugih klubih premier lige. Po poročanju BBC so se nekateri vodilni možje drugih klubov že spraševali o nenavadno pogostem trgovanju med Chelseajem in Villo, predvsem v obdobju, ko morata oba paziti na domača in evropska finančna pravila. Ni pa nobenih indicev, da bi katerikoli klub pri tem kršil predpise.

Emery je namige o posebnem odnosu med kluboma zavrnil.

»To ni dober odnos. Gre za posel, za denar in igralce,« je pojasnil ter dodal, da je ob njunih prestopih vesel za Martineza in Rogersa, ne pa tudi za Chelsea.

Villa ostala brez ključnih igralcev

Za Emeryja je bila poletna tržnica še posebej boleča. Villa je izgubila več pomembnih članov moštva, saj je poleg Rogersa in Martineza klub zapustil tudi dolgoletni napadalec Ollie Watkins, ki je za približno 59,6 milijona evrov odšel k Al Hilalu.

Španec se zato pred nadaljevanjem sezone ukvarja z obsežno prenovo moštva. Med novinci so Jackson, Garnacho, Leon Goretzka in vratar Zion Suzuki.

Časa za prilagajanje ne bo veliko. Aston Villo že danes čaka domači obračun z aktualnim prvakom Arsenalom.

Chelsea je medtem v nedeljo na Stamford Bridgeu v razburljivi tekmi s 4:3 premagal Brighton in tako dobil obe uvodni ligaški tekmi nove sezone. V vratih Londončanov je debitiral prav nekdanji član Ville Martinez, prihodnji konec tedna pa se bo tudi Chelsea pomeril z Arsenalom.