Osijek je ujel slovenskega reprezentanta Damjana Boharja

Ljubljana - Slovenski nogometni reprezentant Damjan Bohar bo kariero nadaljeval na Hrvaškem pri Osijeku. Kar nekaj tednov je trajala prestopna mrzlica za nekdanjega igralca Mure in Maribora med poljskim Zaglebie, pri katerem je bil 28-letni hitronogi napadalec zadnji dve sezoni, in Osijekom. Neuradno je klub iz Slavonije za Slovenca plačal 500.000 evrov. Za Boharja se je še posebej ogreval trener Nenad Bjelica, ki je iz Olimpije pripeljal tudi Maria Jurčevića.



Osijek je izjemno ambiciozno, a rezultatsko precej neuspešno vstopil v sezono, v kateri naj bi bil zgrajen tudi novi štadion. Njegov proračun je blizu dvajset milijonov evrov. V Evropi je v 2. kolu kvalifikacij za evropsko ligo izpadel proti Baslu (1:2), po petih tekmah hrvaškega prvenstva pa je šele na četrtem mestu s sedmimi točkami. Na vrhu sta s po 13 točkami Dinamo in Gorica.