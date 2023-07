Osimhen udarna strelska ujeda super orlov

V nadaljevanju preberite:

Nigerijska nogometna reprezentanca je postala repertoar, kar zadeva udeležbe na svetovnih prvenstvih, a na zadnjega, lani v Katarju, se ni uvrstila. Nigerijci so sicer na SP nastopili šestkrat, prvič leta 1994, njihov najboljši dosežek je trikratno igranje v 1/8 finala. Super orli, kakor je priljubljen naziv nigerijskih reprezentantov, so imeli več super igralcev, kot so Nwankwo Kanu, Jay-Jay Okocha, Obafemi Martins. Zdaj v svojih vrstah premorejo kopico vrhunskih napadalcev, zaradi katerih bi super orli lahko super poleteli na naslednjem svetovnem prvenstvu leta 2026 v Kanadi, Mehiki in ZDA. Preberite zgodbo o neverjetni strelski statistiki nigerijskih nogometašev v evropskih klubih.