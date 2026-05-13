Ostal bo zvest Barceloni

Hansi Flick je potrdil, da se je z Barcelono dogovoril o enoletnem podaljšanju pogodbe, kar pomeni, da bo nemški trener ostal na katalonski klopi do 30. junija 2028. Flick, ki je v Barcelono prišel maja 2024 in v dveh sezonah osvojil dve španski prvenstvi, dva domača superpokala ter kraljevi pokal, je odločitev javno sporočil v pričakovanju naslednje tekme španskega prvenstva, drevi ob 21.30 pri Alavesu.

»Mislim, da bi veliko trenerjev takoj podpisalo večletne pogodbe, a pri Barceloni je bolje, da to naredimo postopoma. Zaenkrat smo se dogovorili do 2028, če bo vse v redu, pa bomo podaljšali še za eno leto. In hvaležen sem klubu, da lahko še naprej opravljam to odgovorno nalogo,« je dejal Flick.

Barcelona je v nedeljo v clasicu premagala Real Madrid z 2:0 in si tri kroge pred koncem la lige že zagotovila naslov španskega prvaka.