Otroci, rojeni leta 2012, ne poznajo drugega prvaka kot Bayern

Ljubljana – Nogometaši Bayerna so vnovič potrdili veliko premoč v Nemčiji. Z zmago v gosteh nad igralci Werderja iz Bremna (1:0; edini gol je v 43. minuti zabil prvi strelec bundeslige Robert Lewandowski) so si namreč že pred zadnjima dvema krogoma zagotovili osmi zaporedni in skupno jubilejni 30. naslov nemških prvakov.Münchenčani bodo imeli tako po novem v svoji spominski sobi več kot polovico (51 odstotkov) vseh možnih šampionskih krožnikov (od ustanovitve bundeslige v sezoni 1963/64), z velikim zaostankom si drugo mesto na večni lestvici s po petimi lovorikami delita obe Borussii – Dortmund in Mönchengladbach. Otroci, ...