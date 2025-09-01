  • Delo d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometEurobasket 2025KošarkaZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dobro jutro!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    PREMIUM   D+   |   Nogomet

    Otrok Prekmurja med junaki bitke za Gradec

    Danes na Brdu pri Kranju zbor reprezentance za tekmi s Švedsko in Švico. Šeško igral dobrih 20 minut za ManUnited, Bijol pri Leedsu na rezervni klopi.
    Tomi Horvat je že dolgo med aduti avstrijskih prvakov iz Gradca, tokrat je bil strelec v mestnem derbiju. FOTO: Erwin Scheriau/AFP
    Galerija
    Tomi Horvat je že dolgo med aduti avstrijskih prvakov iz Gradca, tokrat je bil strelec v mestnem derbiju. FOTO: Erwin Scheriau/AFP
    Siniša Uroševič
    1. 9. 2025 | 05:00
    4:30
    A+A-

    V nadaljevanju preberite:

    Pred slovensko nogometno reprezentanco je uvodni izpit nove sezone. V petek bo namreč igrala proti Švedski za uvod v kvalifikacije za SP 2026. Danes se bodo izbranci selektorja Matjaža Keka zbrali na Brdu, začasno bo konec klubskih izzivov. Kakšen konec tedna sta prestala naša »Angleža« Jaka Bijol in Benjamin Šeška? Kakšno oceno si je prislužil slednji v otoškem tisku? Kako je bilo z Janom Oblakom in Atleticom, koliko zvezdic je prejel slovenski reprezentančni kapetan pri vodilnem španskem športnem dnevniku? In Kako je bilo v naši soseščini, kjer so na 202. graškem derbiju igrali trije Slovenci, Tomi Horvat pa je bil v središču pozornosti razprodanega štadiona?

    Sorodni članki

    Šport  |  Nogomet
    Namesto Slovenca Nemec

    Newcastle ujel kapitalca v Nemčiji in je Šeškov ter slovenski znanec

    Potem ko angleški nogometni klub ni imel sreče s slovenskim reprezentantom, ki je izbral Manchester United, je pripeljal prvega strelca eura do 21 let.
    30. 8. 2025 | 16:22
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Manchester United

    Neville o Šešku: Dajte ga že notri, fant potrebuje nogomet

    Benjamin Šeško je obe tekmi nove sezone za Manchester United začel na klopi, v sredo naj bi v ligaškem pokalu zaigral od prve minute proti Grimsbyju.
    Peter Zalokar 26. 8. 2025 | 14:12
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Liga narodov

    Slovenci na gostovanji brez Lovrića in Horvata

    Priprave na derbija v Oslu in Almatiju je slovenska nogometna reprezentanca začela brez Sandija Lovrića, ki je poškodovan, in obolelega Tomija Horvata.
    8. 10. 2024 | 10:14
    Preberite več
    Premium
    Nedelo
    Jan Fonda

    Jan Fonda: Po raku je moje življenje boljše kot prej

    Pri 20 letih se Jan Fonda zaveda, da je zdravje najbolj bistveno. Odkar so mu zaradi raka amputirali nogo, živi polno, študira, teče in uživa v majhnih stvareh.
    Urša Izgoršek 31. 8. 2025 | 08:00
    Preberite več
    Premium
    Sobotna priloga
    Aleksandar Stanković

    Hrvaški novinar o boju z depresijo: Življenje nima smisla, a ga vseeno živim

    Depresija, tako Aleksandar Stanković, je, ko tri mesece čakaš, da ti bo petnajst minut bolje. Depresija ni samo žalost. Je potreba, da bi zlezel iz svoje kože.
    Patricija Maličev 30. 8. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Prizorišče premierove poroke

    Vila Tartini: nepoznana vila za znana mladoporočenca

    Protokolarni objekt ob strunjanski obali, ki ga upravlja država, je za širšo javnost odprt šele štiri leta.
    Saša Bojc 30. 8. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Ukrajinska vojna

    Odmevni atentat na skrajnega desničarja

    V Moskvi napovedujejo jesensko ofenzivo. Ruski napadi na črnomorska pristanišča.
    Boris Čibej 31. 8. 2025 | 19:17
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Merkur zavarovalnica Poslovna etapa prvič na L’Étape Slovenia by Tour de France

    Merkur zavarovalnica L’Étape Slovenia 2025 v Kranj premierno prinaša poslovno etapo Business Ride, 34 kilometrov dolgo preizkušnjo za dvojice.
    Promo Delo 22. 8. 2025 | 10:44
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Vredno branja

    Zakaj kapital pospešeno išče zelene uspešnice?

    Po letih negotovosti se evropski trg poslovnih nepremičnin znova prebuja.
    Promo Delo 29. 8. 2025 | 12:07
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    SPIRIT Slovenija zbira interes podjetij za skupinsko udeležbo na sejmih v tujini

    Do 5. 9. lahko podjetja javni agenciji SPIRIT Slovenija posredujete predloge za skupinsko udeležbo na mednarodnih sejmih v letu 2026 in prvi polovici leta 2027.
    Promo Delo 29. 8. 2025 | 15:03
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Ko zdravje ne more čakati

    Vsak dan šteje, ko gre za vaše zdravje. Poskrbite zase in za svoje najbližje z zavarovanjem, ki vam zagotavlja odzivnost in kakovost.
    Promo Delo 27. 8. 2025 | 08:05
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Energetika

    Dovoljenje za dva nova plinska bloka in baterije

    Tomislav Malgaj: Termoelektrarna Brestanica je čedalje pomembnejša rezerva, tako za jedrsko elektrarno kot za zmanjšanje proizvodnje obnovljivih virov.
    Borut Tavčar 30. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Prva plavajoča sončna elektrarna

    Družmirsko jezero na prepihu interesov

    Gradnjo PSE Družmirje, predvideno za oskrbo 35.000 gospodinjstev, spremljajo okoljska vprašanja, občinski pomisleki in zahteve po večji jasnosti.
    Polona Malovrh 30. 8. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Izvozniki
    Uspešne izvozne strategije

    Prvi korak prodora v tujino je priprava strategije, ne obisk sejma

    Izdelek najpogosteje ni razlog za neuspeh na tujem trgu, ampak je to napačen pristop.
    Milka Bizovičar 29. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetniške zvezde

    Zelena transformacija je priložnost za investicije z visoko dodano vrednostjo

    Bojan Ivanc, GZS, o cementni industriji, ki je med kapitalsko najbolj intenzivnimi panogami in je lani ustvarila 115 milijonov evrov dodane vrednosti.
    Marjana Kristan Fazarinc 28. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več

    Več iz teme

    Slovenska nogometna reprezentancaJaka BijolJan OblakBenjamin ŠeškoTomi Horvat

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Novice  |  Slovenija
    Satira o podnebnih spremembah v dveh Evropah

    Ko prvega septembra pade pol metra snega

    Evropa ima dva obraza, v deklaracijah humanistična in kulturna, v dejanjih skregana, vojno-zločinsko zaslužkarska in barbarska.
    Boris Šuligoj 1. 9. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Misel dneva

    Iskrica

    Izbor iskric, ki jih vsak dan objavimo tudi v tiskanem Delu.
    Delo 1. 9. 2025 | 05:55
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Novice
    Uporaba umetne inteligence:

    Slovenska podjetja v evropskem vrhu

    Skoraj tri četrtine podjetij se pri digitalni preobrazbi poslovanja spopada s težavami.
    Nejc Gole 1. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Znanoteh
    Umetna inteligenca

    Glasbena industrija na nogah, saj umetna inteligenca že piše uspešnice

    Umetna inteligenca ustvarja glasbene uspešnice, sproža milijonske tožbe in postavlja pod vprašaj prihodnost človeške ustvarjalnosti.
    Žan Urbanija 1. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vroča delnica

    Microsoftova knjiga naročil napoveduje zdravo rast

    Prihodki in marže bodo rasli zaradi prehoda strank na oblačne storitve, ki dosegajo višje marže kot prodaja fizične programske opreme.
    1. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Novice
    Uporaba umetne inteligence:

    Slovenska podjetja v evropskem vrhu

    Skoraj tri četrtine podjetij se pri digitalni preobrazbi poslovanja spopada s težavami.
    Nejc Gole 1. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Znanoteh
    Umetna inteligenca

    Glasbena industrija na nogah, saj umetna inteligenca že piše uspešnice

    Umetna inteligenca ustvarja glasbene uspešnice, sproža milijonske tožbe in postavlja pod vprašaj prihodnost človeške ustvarjalnosti.
    Žan Urbanija 1. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vroča delnica

    Microsoftova knjiga naročil napoveduje zdravo rast

    Prihodki in marže bodo rasli zaradi prehoda strank na oblačne storitve, ki dosegajo višje marže kot prodaja fizične programske opreme.
    1. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Sladka specialiteta, ki sladokusce navdušuje že sto let

    Sladkosti sveta so številne, toda nobena se ne more kosati z nečim tako popolnim, kot so Loackerjeve napolitanke in čokoladne specialitete.
    Promo Delo 26. 8. 2025 | 11:07
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Bakerjeva cista: kako se spopasti z bolečinami pod kolenom

    Če imate občutek, da vas tišči za kolenom in pri tem čutite tudi bolečine, ki se poslabšajo po dolgotrajnem stanju ali hoji, potem imate morda Bakerjevo cisto.
    Promo Delo 26. 8. 2025 | 08:13
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Vredno branja

    Kako v nekaj dneh do ortopeda in drugih specialistov?

    Iskanje pravega specialista in pravočasnega termina je lahko zelo stresno. Z dobro strokovno podporo se pot do zdravljenja občutno skrajša.
    Promo Delo 26. 8. 2025 | 08:20
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Vredno branja

    Mladi in denar: Kako s prvimi prihranki do dolgoročne finančne stabilnosti

    Ob prehodu v odraslost marsikateri mladostnik dobi v roke pomembno popotnico – prihranke, ki so jih zanj leta ustvarjali starši.
    Promo Delo 28. 8. 2025 | 13:54
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Vredno branja

    Kakšna bo taktika Luke Dončića in ekipe?

    Spremljajte dogajanje na 42. evropskem prvenstvu v košarki, ki ga bodo gostile štiri države.
    26. 8. 2025 | 15:09
    Preberite več
    Promo
    Kultura  |  Glasba
    Vredno branja

    Glasbeni vrhunci septembra: Maksim Vengerov in Verdijev Otello

    Opera Otello in koncert Maksima Vengerova v središču septembrskega glasbenega dogajanja.
    Promo Delo 26. 8. 2025 | 11:05
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometEurobasket 2025KošarkaZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2025. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo