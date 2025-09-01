Otrok Prekmurja med junaki bitke za Gradec

V nadaljevanju preberite:

Pred slovensko nogometno reprezentanco je uvodni izpit nove sezone. V petek bo namreč igrala proti Švedski za uvod v kvalifikacije za SP 2026. Danes se bodo izbranci selektorja Matjaža Keka zbrali na Brdu, začasno bo konec klubskih izzivov. Kakšen konec tedna sta prestala naša »Angleža« Jaka Bijol in Benjamin Šeška? Kakšno oceno si je prislužil slednji v otoškem tisku? Kako je bilo z Janom Oblakom in Atleticom, koliko zvezdic je prejel slovenski reprezentančni kapetan pri vodilnem španskem športnem dnevniku? In Kako je bilo v naši soseščini, kjer so na 202. graškem derbiju igrali trije Slovenci, Tomi Horvat pa je bil v središču pozornosti razprodanega štadiona?