Pa naj bo spektakel in praznik z veliko začetnico

Današnji pokalni nogometni finale v Celju ne bi mogel imeti bolj spektakularnega pridiha. Olimpija je že državni prvak in se ji po letu 2018 nasmiha dvojna krona, tretja v samostojni Sloveniji in skupno osma v pokalu, Maribor pa bo jurišal na jubilejno 10. pokalno lovoriko in prvo po letu 2016. Ljubljančani so favoriti, trikrat so bili v tej sezoni boljši, nazadnje so z Mariborčani prepričljivo opravili v velikem derbiju v Stožicah. Toda kakšne so dejanske možnosti vijoličnih, ki bodo, kot kaže, slavili zmago na tribunah?