Padec krivulje odnesel Matjaža Keka

Matjaž Kek ni več selektor slovenske nogometne reprezentance. Prvi odmevi so se prepletali med mnenji z jasnim pridihom presenečenja, saj je bila vsaj v javnosti naveza selektorja z vodstvom zveze na čelu z njenim predsednikom Radenkom Mijatovićem videti zelo čvrsta, ter tudi tistimi, za katere je razplet druge Kekove misije v tej vlogi pričakovan, saj si njegovi izbranci niso priborili niti ene zmage v šestih nastopih kvalifikacijske skupine za mundial 2026. Reprezentance Švice, Kosova in Švedske so predstavljale pretirano visok zid, sanje o drugem svetovnem prvenstvu pod vodstvom 64-letnega Mariborčana so se razpočile kot milni mehurček.

Ko smo pred dnevi zapuščali švedsko metropolo, kjer je slovenska reprezentanca igrala zadnjo tekmo v tej kvalifikacijski skupini, je srečanje z Mijatovićem na letališču ponudilo pričakovano vsebino njegovega razmišljanja. Ne glede na borno bero točk brez ene zmage h Keku ni usmerjal strupenih puščic, temveč ga je – tako kot pogosto v preteklosti – označil za vrhunskega strokovnjaka ter še dodal, da je zdaj res dovolj časa za odločitev bodisi o nadaljevanju zgodbe z njim, bodisi o kakšni novi potezi.