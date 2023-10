Padel tudi Belfast, Nemčija še ni bila bližje

V nadaljevanju preberite:

Kakšen uspeh je ustvarila slovenska nogometna reprezentanca! Potem ko je septembra zmlela San Marino in Severno Irsko, je mesec zatem prvič doslej premagala Finsko in premierno osvojila še Belfast. Evropsko prvenstvo v Nemčiji je zdaj realen cilj izbrane vrste selektorja Matjaža Keka, ki jo novembra čaka skok v København in najbrž ključna tekma ciklusa, derbi s Kazahstanom. Slednji je namreč presenetljivo zmagal v Helsinkih.

Slovenci so od prvega sodnikovega žvižga krenili, kot da bi igrali v Stožicah, ne pa na štadionu, na katerem v prvih treh poskusih – v boju za SP 2010, EP 2012 in eni prijateljski tekmi – niso zabili niti enega gola. Toda Matjaž Kek in njegova pomočnika Boštjan Cesar ter Milivoje Novaković so dočakali tudi to, kar jim ni uspelo v letih 2009 in 2011: gol, in to že v prvem polčasu.