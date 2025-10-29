Padli selektor in stari lisjak bo pri Juventusu obujal tudi svojo kariero

Vzorec se ponavlja. Kot je pozimi Igor Tudor zamenjal Thiaga Motta, bo Luciano Spalletti Hrvata. Glavna podrobnost njegovega prihoda je pogodba, po kateri bo nekdanji italijanski selektor do konca sezone trener Juventusa in z osnovno zahtevo, da »Staro damo« popelje v ligo prvakov. Potem bo dobil podaljšanje pogodbe.

Juventus, ki prav veliko izbire pri tem, kdo bo novi trener, ni imel, je v ponedeljek odpustil Tudorja in njegovo osebje po nizu osmih tekmah brez zmage v vseh tekmovanjih. Spalletti je italijanske medije še včeraj zatrjeval, da ni bil v stikih s klubom, a je zatrdil, da bi se rad vrnil v vsakodnevni nogometni ritem. Preden je postal italijanski selektor, je z Napolijem osvojil naslov italijanskega prvaka, prvega po letu 1990 v obdobju Diega Maradone. Selektorski službo je izgubil zaradi visokega poraza v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo prihodnje leto proti Norveški (0:3).

Juventus bo Spallettija uradno potrdil po večerni ligaški tekmi v Vidmu.