Padli trener Reala dobil drugo priložnost na Otoku

Alvaro Arbeloa v minuli sezoni ni izkoristil velike priložnosti, ko je zamenjal Xabija Alonsa na položaju trenerja Reala Madrida, a se mu je hitro ponudila nova priložnost. Za trenerja ga je izbral angleški nogometni prvoligaš Fulham, ki ga je zapustil Portugalec Marca Silvo. Ta bo v domovini vodil največji klub Benfico po odhodu Joseja Mourinha v Real.

Arbeloa, sicer tudi igralska legenda madridskega veklikana, bo v »premier legue« debitiral proti Chelseaju, ki ga vodi prav njegov predhodnik pri Realu Xabi Alonso. Dvoboj nekdanjih soigralcev in reprezentančnih kolegov bo eden zanimivejših uvodnih dvobojev nove sezone. Uvodno dejanje najmočnejšega klubskega prvenstva na svetu bo 21. avgusta, Fulham pa bo Chelsea gostil 24. avgusta.