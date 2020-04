Padli velikan si je plačal (začasno) prostost

Asuncion

Usoden potni list

Ronaldinho je igral tudi za Milan. FOTO: Reuters

- Nekdanji brazilski nogometni virtuoz, ki je bil v Paragvaju vse od 7. marca za zapahi zaradi ponarejenega potnega lista, je na prostosti. Potem ko so njegovi odvetniki plačali 1,47 milijona evrov varščine, je sodnik Ronaldinha in njegova brata izpustil iz zapora v hišni pripor v enem od hotelov paragvajskega glavnega mesta Asunciona.Tako Ronaldinho, dvakratni najboljši nogometaš sveta ter leta 2002 z Brazilijo svetovni prvak, kot tudi njegov brat in managersta lahko v torek zapustila ječo proti plačilu varščine, je sporočilo tožilstvo. Oba bosta lahko na nadaljevanje postopka počakala v hotelski sobi. Ronaldinha in Roberta nadzoruje policija in tudi nimata dovoljenja, da bi lahko zapustila državo.Brazilski portal Globoesporte piše, da so si Ronaldinhevi odvetniki sicer prizadevali za popolno svobodo. Če bo brazilski zvezdnik spoznan za krivega, ga čaka do pet let zapora.Ronaldinho je bil v zaporu 30 dni, potem ko je skupaj z bratom v Paragvaj vstopil s ponarejenim potnim listom, dokumentom, ki ga brazilski državljani za prehod meje sosedne države sploh ne potrebujejo. Nekdanji nogometaš trdi, da je potni list dobil od poslovnega partnerja.Obisk Paragvaja je bil sicer namenjen odprtju casinoja, številnim dobrodelnim akcijam ter promociji Ronaldinheve biografije.Sprva se je zdelo, da gre za preprost primer, nato pa so sledile številne aretacije, tako da je Ronaldinho bivanje v zaporu precej podaljšal. Med drugim je za zapahi praznoval tudi 40. rojstni dan. Brazilca sumijo povezave z lokalnimi kriminalnimi združbami.Nazadnje je bil njegov postopek zaradi zdravstvene krize z novim koronavirusom na čakanju, nato pa so nadaljevali zaslišanje preko videokonference in sodnik je Ronaldinha in brata spustil na prostost.Do danes še nihče ne razume, zakaj se je moral zvezdnik za vstop v Paragvaj zateči k ponarejenemu paragvajskemu potnemu listu in ne zakonitemu brazilskemu, ki so mu ga zaradi njegovih nezakonitih finančnih dejanj sicer odvzeli, a tudi vrnili.Nekdanji zvezdnik Paris SG, Barcelone in Milana naj bi bil v domovini na pragu osebnega stečaja, potem ko je izgubil sodni spor z državo glede zemljišča, ki ga je kupil v Porto Alegreju. Dobrodelno organizacijo, ki ga je povabila v Paragvaj, sumijo pranja denarja. Skupaj je bilo aretiranih 14 ljudi.