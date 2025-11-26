Pafos po avtogolu do točke proti Monacu

Evropska nogometna elita je odigrala še drugi del tekem 5. kroga v ligi prvakov. Ljubitelji prestižnega tekmovanja so najprej pospremili lepo število zadetkov na dveh tekmah, k ista se začeli zgodaj zvečer.

Copenhagen je na domačem stadionu premagal novinca med elito Kairat Almaty iz Kazahstana s 3:2 (Dadason 26., Larsson 59., Robert 73; Satpaev 81., Baybek 90.). Dansko moštvo je doslej zbralo štiri točke in drži 29. mesto, Kairat je s točko na 35. mestu.

Viktor Dadason je dosegel prvi gol za Copenhagen proti Kairatu. FOTO: Ida Marie Odgaard/AFP

Drugi debitant v LP Pafos, ki ima zdaj že šest točk, je doma na Cipru iztržil remi z Monacom, bilo je 2:2 (David Luiz 18., Salis (ag; 88.); Minamino 5., Balogun 26.). Pafos in Monaco sta soseda na lestvici na 22. in 23. mestu v 36-članskem tekmovanju.

Takumi Minamino proslavlja zadetek za Monaco. FOTO: Yiannis Kourtoglou/Reuters

Preostale tekme 5. kola so se začele ob 21. uri, v ospredju zanimanja je obračun vodilnih Arsenala in Bayerna v Londonu. Drugi pari so Atletico Madrid - Inter, Eintracht Frankfurt - Atalanta, Liverpool - PSV Eindhoven, Olympiakos - Real Madrid, PSG - Tottenham in Sporting - Club Brugge.