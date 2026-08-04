Palestinska zveza udarila po Fifi: Molk med genocidom pomeni sokrivdo

Palestinska nogometna zveza (PFA) se je med vse večjimi napetostmi med Uefo in Fifo oglasila z ostrim sporočilom o prihodnosti svetovnega nogometa. Palestinci so poudarili, da so sedanjemu vodstvu Fife dvakrat izkazali zaupanje, v zameno pa doživeli opustošenje svojega nogometa, ob katerem svetovna zveza po njihovem ni ustrezno ukrepala.

Zanje ni najpomembnejše, kdo bo v prihodnje vodil Fifo, temveč ali je ta še sposobna dosledno spoštovati lastna pravila in vse članice obravnavati enakopravno.

»Palestinska nogometna zveza je od leta 2015 dvakrat izkazala zaupanje sedanjemu vodstvu Fife. To smo storili v prepričanju, da bodo reforme pomenile dosledno uporabo Fifinega statuta, spoštovanje pravic vsake članice, enako dostojanstvo vseh ter upravljanje, ki ga bodo vodila načela, ne trenutni interesi,« so zapisali pri PFA.

Več kot tisoč mrtvih in uničena infrastruktura

Palestinci poudarjajo, da so v zameno za potrpežljivost in spoštovanje postopkov doživeli uničenje svoje nogometne skupnosti brez primere.

»Čakali smo. Konstruktivno smo sodelovali. Spoštovali smo Fifine postopke. V zameno je palestinski nogomet utrpel opustošenje brez primere.«

Po navedbah PFA je bilo med izraelsko vojno v Gazi ubitih več kot 1013 nogometašev, trenerjev, sodnikov, funkcionarjev in drugih članov nogometne skupnosti. Stadioni, vadbena igrišča in druga infrastruktura so bili uničeni, domača tekmovanja so zastala, reprezentance pa ne morejo igrati na domačih tleh.

»Naše reprezentance ne morejo uživati svobode in ponosa, ki ju doživlja preostalih 210 članic Fife, ko igrajo doma,« so dodali.

Palestino je na žrebu azijskega prvenstva 2027 v Rijadu izžrebal jordanski selektor Jamal Sellami. Palestinska reprezentanca bo v skupini A igrala z gostiteljico Savdsko Arabijo, Kuvajtom in Omanom. FOTO: Hamad I Mohammed/Reuters

Petnajst let odlašanja

Palestinska zveza trdi, da vprašanja, ki jih je pred Fifo odprla že pred več kot 15 leti, še vedno ostajajo ujeta v krogu pregledov, poročil in proceduralnih odlogov.

»Palestinski nogomet se medtem sooča z eksistencialno grožnjo, da bosta njegova identiteta in sam obstoj izpodbijana ter uničena.«

Pri PFA priznavajo, da so pomisleki glede komercialne usmeritve in upravljanja Fife legitimni, vendar je njihova skrb še globlja.

»Zanima nas, ali ima Fifa še dovolj institucionalnega poguma, da svoj statut uveljavlja enakopravno, brez omahovanja in političnega podrejanja.«

»Fifin molk ni ohranil nevtralnosti«

PFA Fifi očita, da se je pri odlašanju odločitev zatekala k dvojnim merilom in pravnim tehnikalijam, s katerimi je zavračala po njihovem očitna dejstva.

»Ponavljajoča se odlašanja Fife in njen molk niso ohranili nevtralnosti. Omogočili so nadaljevanje kršitev. Vsaka prestavljena odločitev je dovolila, da so se razmere na terenu še poslabšale.«

Kot najbolj očiten primer navajajo nadaljnje nastopanje klubov iz izraelskih naselbin na okupiranem palestinskem ozemlju v tekmovanjih pod okriljem Izraelske nogometne zveze. PFA trdi, da Fifa s tem ne spoštuje lastnega statuta in načela ozemeljske celovitosti svojih članic.

»Ker Fifa ni uveljavila lastnega statuta, je dovolila nadaljnje utrjevanje razmer na terenu. Molk, medtem ko se genocid odvija v živo, pomeni sokrivdo.«

Palestinska reprezentanca je na velikem odru nazadnje nastopila decembra 2025 na arabskem pokalu Fife v Katarju. V četrtfinalu je na štadionu Lusail proti Savdski Arabiji izgubila z 1:2 po podaljšku. FOTO: Mohammed Salem/Reuters

Palestince zaobšli pri načrtih za Gazo

Dodatno nezadovoljstvo so povzročile nedavne pobude za razvoj nogometa v opustošeni Gazi. Pri PFA trdijo, da jih Fifa pri pripravi načrtov ni vključila niti vprašala za mnenje, čeprav je palestinska zveza edini organ upravljanja nogometa v Palestini, ki ga priznava svetovna zveza.

Po njihovem je Fifa s tem pokazala, da je pripravljena lastna institucionalna načela odložiti na stran, kadar ji ta postanejo neprijetna.

»Ne moremo si več privoščiti obljub«

Palestinci opozarjajo, da po več kot 15 letih čakanja ne potrebujejo novih obljub, temveč konkretne odločitve.

»Naša skrb ni, kdo vodi Fifo. Zanima nas, ali je Fifa znova pripravljena delovati po načelih. Grožnja, s katero se sooča palestinski nogomet, je eksistencialna. Čas ni več razkošje, ki si ga lahko privoščimo.«

PFA zahteva, da kršitelji odgovarjajo, Fifin statut pa se začne uporabljati brez strahu, političnega vpliva ali favoriziranja.

»Svetovni nogomet izgublja verodostojnost. Za njeno obnovitev potrebuje demokratično in pregledno vodstvo, pripravljeno braniti vrednote, ki jih razglaša, ter mednarodni red, ki temelji na nogometnih pravilih.«

Sporočilo so sklenili z opozorilom, da Fifa ne bo ocenjena po svojih besedah, temveč po odločitvah v trenutkih, ko je bilo ukrepanje najpomembnejše.

»Zgodovina Fife ne bo presojala po obljubah, ki jih je dala, temveč po načelih, ki jih je bila pripravljena braniti takrat, ko so bila najpomembnejša.«