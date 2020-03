FOTO:Panenka, van Basten, Ronaldo ... slovenska pravljica

Ljubljana - Poletja v neparnih letih spravijo v depresijo strastne ljubitelje nogometa, ki se jim nasmeh na obrazih zariše, ko se letnica obrne in se stopnjuje pričakovanje pred svetovnim ali evropskim prvenstvom. Vsak euro je prinesel nekaj novega, nove junake, tudi tragične, a letošnji bi bil zares zgodovinski, saj bi bil vseevropski in bi potekal v 12 mestih v 12 državah od 12. junija do 12. julija.Prvič bi na njem uporabili VAR, končal bi se na najmogočnejšem štadionu, londonskem Wembleyju. Bil bi prvi, pod katerega bi se podpisal Aleksander Čeferin … A nanj bo treba počakati 364 dni več in se prvič veseliti – neparnega ...