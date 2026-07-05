Paragavajci se niso borili kot levi, igrali so umazano in niso izbirali sredstev

Francozi so bili ogorčeni nad grobo igro Paragvajcev v osmini finala svetovnega prvenstva v nogometu. Strelec edinega gola Kylian Mbappe je rekel, da so tekmeci igrali umazano.

Mbappe je s sedmim golom na vrhu lestvice ujel Argentinca Lionela Messija, skupno pa je zvezdnik madridskega Reala pri 19 golih, za rekorderjem Messijem zaostaja le za gol.

Toda Mbappeja so najbolj ujezili Paragvajci.

»Mislili so, da bomo na igrišče prišli v smokingih, da bomo le izvajali atraktivne poteze in hitre kombinacije. A tudi mi lahko in znamo igrati umazano. Če se je potrebno spustiti v trdo igro, potem bomo to tudi storili. S tem nimamo nobenih težav,« je povedal strelec edinega gola z 11-metrovke.

Kazahstanski sodnik Ilgiz Tantašev jo je dosodil šele po posredovanju svojih kolegov iz sobe za VAR, potem ko so Paragvajci storili prekršek nad rezervistom Desirejem Douejem.

Po tekmi se je zavoljo popustljivega sojenja Tantaševa pritoževal francoski selektor Didier Deschamps.

»Dobili smo tri rumene kartone, naši tekmeci, ki niso izbirali sredstev, da nas zaustavijo, pa le enega. Vsaka ekipa ima svoj način slog in igra, kot ji ustreza,od Paragvajcev pa smo bili deležni preveč žalitev,« je menil Deschamps.

Kylian Mbappé je po tekmi zavrnil rokovanje s paragvajskim vratarjem Orlandom Gillom, ki je nato v Francoza vrgel žoge. FOTO: Al Bello/Getty Images Via AFP

Rezervist Rayan Cherki je v igro vstopil šele v 84. minuti, a na svoji koži občutil paragvajsko grobost. »Koliko prekrškov so naredili tekmeci? 30 ali 40? In koliko rumenih kartonov so prejeli? Vse sem povedal,« je dejal vsestranski nogometaš Manchester Cityja.

Nekdanji nemški sodnik Patrick Ittrich, ki je na letošnjem svetovnem prvenstvu strokovni komentator televizijske postaje MagentaTV, je ostro kritiziral Tantaševa. Po njegovem mnenju je Kazahstanec predolgo časa dopuščal pregrobo igro.

»Ko gre za rumene in rdeče kartone, potem sodnik ni bil kos svoji nalogi. To je bila najslabša sodniška predstava na letošnjem svetovnem prvenstvu,« je bil oster 47-letni sodnik iz Hamburga in omenil dogodek iz 39. minute, ko je Matias Galarza na izjemno grob način zaustavil Mbappeja in mu preprečil nadaljevanje akcije.

»Njegov namen je bil, da udari tekmeca. In nič drugega,« je dejal Ittrich in dodal, da je sodnik povsem izgubil nadzor nad tekmo.

Argentinski strokovnjak na klopi Paragvaja Gustavo Alfaro je povsem nasprotno videl celotno tekmo. »V značaju mojih varovancev je, da se na igrišču borijo kot levi,« je v povedal izkušeni 63-letni Alfaro.