  • Delo mediji d.o.o.
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Metering

Novice

SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

Delov poslovni center

ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvoIzvozniki

Šport

NogometSP 2026TourKolesarstvoKošarkaZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Sobotna priloga

Nedelo

Nedeljski izleti

Video

Igre

Tisk

English



Dober dan!

Hitre povezave
Moje naročnineNaročila
Nogomet

Paragavajci se niso borili kot levi, igrali so umazano in niso izbirali sredstev

V francoskem taboru so bili ogorčeni nad grobo igro Južnoameričanov, ki jim je kazahstanski sodnik Ilgiz Tantašev gledal pod prste.
Matias Galaza in drugi Paragvajci niso bili prav nič nežni, Francoze in prvega zvezdnika Kyliana Mbappeja so tepli, kolikor je bilo le mogoče. FOTO: Mauro Pimentel/AFP
Galerija
Matias Galaza in drugi Paragvajci niso bili prav nič nežni, Francoze in prvega zvezdnika Kyliana Mbappeja so tepli, kolikor je bilo le mogoče. FOTO: Mauro Pimentel/AFP
Š. R., STA
5. 7. 2026 | 07:50
5. 7. 2026 | 08:12
3:16
A+A-
Spremljajte Delo kot prednostni vir na Googlu

Francozi so bili ogorčeni nad grobo igro Paragvajcev v osmini finala svetovnega prvenstva v nogometu. Strelec edinega gola Kylian Mbappe je rekel, da so tekmeci igrali umazano.

Mbappe je s sedmim golom na vrhu lestvice ujel Argentinca Lionela Messija, skupno pa je zvezdnik madridskega Reala pri 19 golih, za rekorderjem Messijem zaostaja le za gol.

Toda Mbappeja so najbolj ujezili Paragvajci.

»Mislili so, da bomo na igrišče prišli v smokingih, da bomo le izvajali atraktivne poteze in hitre kombinacije. A tudi mi lahko in znamo igrati umazano. Če se je potrebno spustiti v trdo igro, potem bomo to tudi storili. S tem nimamo nobenih težav,« je povedal strelec edinega gola z 11-metrovke.

Kazahstanski sodnik Ilgiz Tantašev jo je dosodil šele po posredovanju svojih kolegov iz sobe za VAR, potem ko so Paragvajci storili prekršek nad rezervistom Desirejem Douejem.

Po tekmi se je zavoljo popustljivega sojenja Tantaševa pritoževal francoski selektor Didier Deschamps.

»Dobili smo tri rumene kartone, naši tekmeci, ki niso izbirali sredstev, da nas zaustavijo, pa le enega. Vsaka ekipa ima svoj način slog in igra, kot ji ustreza,od Paragvajcev pa smo bili deležni preveč žalitev,« je menil Deschamps.

Kylian Mbappé je po tekmi zavrnil rokovanje s paragvajskim vratarjem Orlandom Gillom, ki je nato v Francoza vrgel žoge. FOTO: Al Bello/Getty Images Via AFP
Kylian Mbappé je po tekmi zavrnil rokovanje s paragvajskim vratarjem Orlandom Gillom, ki je nato v Francoza vrgel žoge. FOTO: Al Bello/Getty Images Via AFP

Rezervist Rayan Cherki je v igro vstopil šele v 84. minuti, a na svoji koži občutil paragvajsko grobost. »Koliko prekrškov so naredili tekmeci? 30 ali 40? In koliko rumenih kartonov so prejeli? Vse sem povedal,« je dejal vsestranski nogometaš Manchester Cityja.

Nekdanji nemški sodnik Patrick Ittrich, ki je na letošnjem svetovnem prvenstvu strokovni komentator televizijske postaje MagentaTV, je ostro kritiziral Tantaševa. Po njegovem mnenju je Kazahstanec predolgo časa dopuščal pregrobo igro.

»Ko gre za rumene in rdeče kartone, potem sodnik ni bil kos svoji nalogi. To je bila najslabša sodniška predstava na letošnjem svetovnem prvenstvu,« je bil oster 47-letni sodnik iz Hamburga in omenil dogodek iz 39. minute, ko je Matias Galarza na izjemno grob način zaustavil Mbappeja in mu preprečil nadaljevanje akcije.

»Njegov namen je bil, da udari tekmeca. In nič drugega,« je dejal Ittrich in dodal, da je sodnik povsem izgubil nadzor nad tekmo.

Argentinski strokovnjak na klopi Paragvaja Gustavo Alfaro je povsem nasprotno videl celotno tekmo. »V značaju mojih varovancev je, da se na igrišču borijo kot levi,« je v povedal izkušeni 63-letni Alfaro.

Sorodni članki

Premium
Šport  |  Nogomet
Jezni Hrvati

Luka Modrić: Če bi bilo obratno, se VAR ne bi javil!

Dvoboj šestnajstine finala svetovnega prvenstva v nogometu med Hrvaško in Portugalsko sprožil polemike po vsem svetu. Ognjeviti zabili gol za podaljšek, a ...
Gorazd Nejedly 3. 7. 2026 | 14:00
Preberite več
Šport  |  Nogomet
Ni bežal, a ni ubežal

Mundialski fijasko Nemčije odpihnil Juliana Nagelsmanna

Vodstvo Nogometne zveze Nemčije je po porazu proti Paragvaju in slovesu od svetovnega prvenstva v nogometu v šestnajstini finala razrešilo selektorja.
3. 7. 2026 | 08:18
Preberite več
Šport  |  Nogomet
Strli žilavo odpor

Francozi so se dolgo mučili, odrešil jih je Kylian Mbappe

Največji favoriti svetovnega prvenstva v nogometu so z 1:0 premagali žilave Paragvajce in se uvrstili v četrtfinale, kjer jih bodo izzvali Maročani.
5. 7. 2026 | 07:20
Preberite več
Šport  |  Nogomet
NK Maribor

Mlakar znova v Mariboru: Verjamem v zgodbo, verjamem v klub

Jan Mlakar se je v Maribor vrnil kot posojen igralec Pise, vijoličasti pa so si zagotovili tudi možnost odkupa.
4. 7. 2026 | 13:19
Preberite več
Premium
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Smrt pri Belopeških jezerih: zakaj nihče ni vedel, kam sta šla

Nesreča znova opozarja na pomen osnovnih pravil pred odhodom v gore. Tudi vpisovanje v planinske knjige.
Tanja Jaklič 3. 7. 2026 | 12:00
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Evropski parlament

V Bruslju pozivi k izključitvi celotne SDS iz EPP

Po izključitvi Branka Grimsa iz Evropske ljudske stranke S&D pozivajo k izključitvi celotne SDS. Janša se je odzval.
4. 7. 2026 | 14:56
Preberite več
Premium
Novice  |  Črna kronika
Belopeška jezera

Skrivnostni smrti pri Belopeških jezerih. Najprej našli orožje, nato trupli

Zelo nenavadno je, da matere in sina toliko časa niso pogrešali njuni svojci, prijatelji ali sodelavci.
Tina Horvat 2. 7. 2026 | 05:00
Preberite več
Premium
Nedelo
Vredno branja

Po štirih letih na Baliju se jim zdi, da so še vedno na dopustu

Ko se je družina Bračko odločila, da bo izkusila življenje v tujini, si je vzela deset mesecev. Po štirih letih o vrnitvi v Slovenijo ni slišati nič več.
Simona Bandur 4. 7. 2026 | 09:00
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
Vredno branja

Razpis za predsednika uprave SDH

Na razpis se kandidati lahko prijavijo do 31. 7. 2026 do 13. ure.
Promo Delo 3. 7. 2026 | 14:26
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Pri štiridesetih še ni prepozno

Kako laserska operacija dioptrije vrne leta brez očal
Promo Delo 30. 6. 2026 | 09:27
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
VRHUNSKOST

Novi Mercedes-Benz GLB: sprememba je več kot očitna

Električen ali hibriden, s petimi ali sedmimi sedeži in dosegom do 631 kilometrov. Novi Mercedes-Benz GLB je ustvarjen za sodobno življenje.
Promo Delo 1. 7. 2026 | 14:06
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Nova zgodba Rogaške Slatine

Namesto gneče, vročine in hitenja izberite sprostitev ob mineralni vodi, naravi in butičnem razvajanju v Rogaški Slatini.
Promo Delo 2. 7. 2026 | 08:01
Preberite več
Ne spreglejte
Delov poslovni center  |  Energetika
Član uprave Gen-I

Gen-I postaja vodilni regijski upravljavec baterij

Negativne cene elektrike usmerjajo investicije v fleksibilnost sistema in razvoj novih poslovnih modelov.
Nejc Gole 4. 7. 2026 | 05:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
Agenti UI

Rešitev za tiste, ki ne marajo nakupovanja, vse realnejša

Agenti umetne inteligence že opravljajo nakupe pri evropskih trgovcih.
Milka Bizovičar 3. 7. 2026 | 16:01
Preberite več
Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
Vodenje v podjetjih

Z UI in novimi generacijami premiki tudi v vodenju

Vodje morajo namesto klasičnega nadzora v timu graditi zaupanje, sodelovanje in poudarjati smisel sprememb.
Milka Bizovičar 2. 7. 2026 | 06:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
Podjetja

Podjetnice v Sloveniji na samostojno pot z željo po spremembi

Poročila Evropske komisije kažejo nadaljnjo rast evropskih malih in srednjih podjetij ter poudarjajo izzive za podjetnice.
Marjana Kristan Fazarinc 2. 7. 2026 | 05:00
Preberite več

Več iz teme

svetovno prvenstvo v nogometuSP 2026Kylian MbappeGustavo AlfaroDidider DeschampsIlgiz Tantašev

Komentarji

Število komentarjev: 0
Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

VEČ NOVIC
Premium
Mnenja  |  Komentarji
Komentar

Veliki met, ki ga ni bilo

Izjemna odvisnost od kitajskega trga, ki je prejšnji dve desetletji pomenila rešilno bilko, se je zdaj izkazala za mlinski kamen okoli vratu.
Barbara Zimic 5. 7. 2026 | 08:50
Preberite več
Šport  |  Kolesarstvo
2. ETAPA TOUR 2026

Bo včerajšnji Vingegaardov udarec dobil hiter Pogačarjev odgovor?

Druga etapa Tour de France: Čas za Pogačarjev protinapad.
Miroslav Cvjetičanin 5. 7. 2026 | 08:36
Preberite več
Premium
Nedelo
Mateja Pate

Mateja Pate: Pod kožo smo vsi krvavi, med nami ni bogov

Gore so ženskega spola, a si jih smrtno resno pretežno lastijo moški. Zatorej je še kako dobrodošel knjižni pogled z druge strani, naslovljen Šefica.
Grega Kališnik 5. 7. 2026 | 08:00
Preberite več
Magazin  |  Kulinarika
KULINARIKA

Poletna sladica, ki jo morate speči, dokler zorijo marelice

Sočen marelični kolač z mandlji navduši z mehkim biskvitom in sijočo glazuro. Preprost poletni recept, ki uspe tudi manj izkušenim pekom.
Midva Kuhava 5. 7. 2026 | 08:00
Preberite več
Šport  |  Nogomet
Jezni Francozi

Paragavajci se niso borili kot levi, igrali so umazano in niso izbirali sredstev

V francoskem taboru so bili ogorčeni nad grobo igro Južnoameričanov, ki jim je kazahstanski sodnik Ilgiz Tantašev gledal pod prste.
5. 7. 2026 | 07:50
Preberite več
Premium
Nedelo
Mateja Pate

Mateja Pate: Pod kožo smo vsi krvavi, med nami ni bogov

Gore so ženskega spola, a si jih smrtno resno pretežno lastijo moški. Zatorej je še kako dobrodošel knjižni pogled z druge strani, naslovljen Šefica.
Grega Kališnik 5. 7. 2026 | 08:00
Preberite več
Magazin  |  Kulinarika
KULINARIKA

Poletna sladica, ki jo morate speči, dokler zorijo marelice

Sočen marelični kolač z mandlji navduši z mehkim biskvitom in sijočo glazuro. Preprost poletni recept, ki uspe tudi manj izkušenim pekom.
Midva Kuhava 5. 7. 2026 | 08:00
Preberite več
Šport  |  Nogomet
Jezni Francozi

Paragavajci se niso borili kot levi, igrali so umazano in niso izbirali sredstev

V francoskem taboru so bili ogorčeni nad grobo igro Južnoameričanov, ki jim je kazahstanski sodnik Ilgiz Tantašev gledal pod prste.
5. 7. 2026 | 07:50
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Delov poslovni center  |  Preventiva danes, za bolj zdrav jutri
Vredno branja

Bolezni, ki se razvijajo tiho, lahko odkrijemo pravočasno

Od rednih pregledov do genetskega testiranja: sodobna preventiva omogoča boljše razumevanje zdravstvenih tveganj in pravočasno ukrepanje.
Promo Delo 30. 6. 2026 | 12:07
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
NEPREMIČNINE

Stanovanja so draga, ampak obstaja tudi druga možnost

Preverite, kako lahko z eno naložbo dostopate do več nepremičnin.
1. 7. 2026 | 10:26
Preberite več
Promo
Magazin  |  Potovanja
Vredno branja

Na Hrvaškem vas lahko letos zaboli dodaten strošek

Modra evropska zdravstvena kartica vam ne zagotavlja take zaščite, kot morda mislite.
Promo Delo 29. 6. 2026 | 09:47
Preberite več
Promo
Kultura  |  Film & TV
Vredno branja

Modro poletje na GOLD TV: serija, ki nas vrača v čas otroštva in morja

Kdaj smo kot družba izgubili otroštvo? Kdaj so poletja nehala biti neskončna?
Promo Delo 1. 7. 2026 | 13:29
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Nepremičnine
Vredno branja

»Ko najdete dobro nepremičnino ob morju, ne čakajte« (video)

Dobra zemljišča ob morju so vse redkejša, zanimanje kupcev pa ostaja visoko, zato se kakovostne novogradnje v Portorožu in hrvaški Istri pogosto prodajajo že v zgodnjih fazah gradnje.
1. 7. 2026 | 09:38
Preberite več
Promo
Magazin  |  Potovanja
Vredno branja

Dolenjska: termalni vrelci, reka Krka, vinogradi in okusi, ki dišijo po oddihu

Dolenjska poleti zaživi v svojem najlepšem ritmu okusov in dogodivščin.
Promo Delo 3. 7. 2026 | 10:47
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
VELIK USPEH

Slovenska zgodba z regionalnim vplivom

Slovensko podjetje LUNOS postaja razvojno središče prezračevalnih rešitev za širšo regijo.
Promo Delo 1. 7. 2026 | 10:30
Preberite več
Promo
Magazin  |  Svet so ljudje
Vredno branja

MIKova karavana otroškega smeha

Več kot 2600 otrok. Ena zgodba, ki traja že 21 let
Promo Delo 3. 7. 2026 | 11:52
Preberite več
Promo
Magazin  |  Potovanja
Vredno branja

Na Hrvaškem spet prevladujejo Slovenci. Aplikacija, ki olajša poletne počitnice

Avtocesta, trajekt, parkiranje, vozovnica za avtobus … Vsako leto enake situacije, ki lahko zagrenijo počitnice na Hrvaškem. Letos se jim izognite.
Promo Delo 2. 7. 2026 | 08:58
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
ONAPLUS PODKAST

»Saj bo minilo!« Je res tako?

Novinarki in avtorici knjige Hormoni in demoni razbijata mite o mladih. Zakaj so najstniki vse bolj osamljeni?
Manca Čampa Pavlin 2. 7. 2026 | 11:12
Preberite več
Promo
Novice  |  Slovenija
Vredno branja

Greste s to kartico lahko v Avstralijo? (video)

Pred dopustom običajno preverimo dokumente, rezervacijo in vremensko napoved. Veliko redkeje pa pomislimo na evropsko kartico zdravstvenega zavarovanja, čeprav nam lahko v primeru bolezni ali poškodbe prihrani veliko skrbi in tudi precej denarja. Kaj pravzaprav krije, kje velja in zakaj sama včasih ni dovolj?
3. 7. 2026 | 08:14
Preberite več

Novice

SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

Delov poslovni center

ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvoIzvozniki

Šport

NogometSP 2026TourKolesarstvoKošarkaZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Nedelo

Nedeljski izleti
Facebook
Instagram
X (Twitter)
Tik Tok
LinkedIn
YouTube
Google Play badgeApple AppStore badge
O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo