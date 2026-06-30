Paragvaj po podaljšku šokiral Nemčijo, ki je razočarala še tretjič zapored

Paragvajska nogometna reprezentanca je na tretji tekmi šestnajstine finala svetovnega prvenstva v ZDA, Mehiki in Kanadi v Bostonu po streljanju enajstmetrovk premagala Nemčijo s 4:3. V rednem delu in obeh podaljških je bilo 1:1 (1:1, 1:0).

Paragvaj se bo v osmini finala 4. julija v Philadelphii pomeril z zmagovalcem francosko-švedskega dvoboja, ki se bo danes ob 23. uri začel v New Yorku.

Južnoameriška izbrana vrsta je na stadionu Gillette v Philadelphii pripravila prvovrstno presenečenje ter izločila štirikratne svetovne prvake iz Švice 1954, Nemčije 1974, Italije 1990 in Brazilije 2014.

Odločitev o zmagovalci je padla v nogometni loteriji, bolj zbrani so bili Paragvajci, potem ko so zadeli Mauricio, Gustavo Gomez, Matias Galarza in Jose Canale. Zgrešila sta Antonio Sanabria in Fabian Balbuena. Za Nemce so zadeli Joshua Kimmich, Jamal Musiala in Nadiem Amiri, zgrešili pa so Kai Havertz, Nick Woltemade in Jonathan Tah.

V rednem delu je za Nemčijo zadel Havertz v 54., za Paragvaj pa Julio Enciso v 42. minuti.

Nezadovoljni nemški navijači. FOTO: David Butler/Reuters

Paragvaj se je petič prebil v izločilne boje. Na mundialu v Južni Afriki 2010 se je poslovil v četrtfinalu, v Mehiki 1986, Franciji 1998 ter na Japonskem in v Južni Koreji 2002 pa v osmini finala. Med najboljših 16 se je uvrstil tudi na letošnjem zaključnem turnirju, pred današnjo odmevno zmago proti Nemčiji pa je v skupinskem delu premagal Turčijo z 1:0, z Avstralijo je remiziral 0:0, proti ZDA pa izgubil z 1:4.

Nemčija osramočena zapušča letošnji turnir v treh državah. Pred bolečim porazom proti Paragvaju je v skupinskem delu premagala Curacao s 7:1 in Slonokoščeno obalo z 2:1, proti Ekvadorju pa je izgubila z 1:2.

Od Nemcev najnevarnejši Havertz, Paragvaj reševal vratar Gill

Večji del prvega polčasa je minil v nezanimivi predstavi brez izrazitih priložnosti. V 42. minuti so Paragvajci izpeljali kombinirano akcijo, po predložku Matiasa Galarza z desne strani pa je po strelu z glavo neubranljivo zadel Enciso. Nemci so tik pred odhodom na veliki odmor prvič nevarno zapretili, strel Felixa Nmeche pa so Paragvajci preusmerili v kot.

Izbranci nemškega selektorja Juliana Nagelsmanna so v drugem polčasu pritisnili na vso silo. Paragvajski "bunker" jim je večji del povzročal veliko težav, v 54. minuti pa so le dosegli izenačujoči gol. Po predložku Floriana Wirtza z leve strani je po strelu z glavo zadel Havertz in dosegel svoj tretji zadetek na letošnjem svetovnem prvenstvu.

Nemcem je nemalo preglavic povzročal igralec tekme Orlando Gill. FOTO: Peter Cziborra/Reuters

Nogometaši "elfa" so bili v 78. minuti na pragu zmage, veselje pa jim je preprečil paragvajski vratar Orlando Gill s čudežno obrambo po strelu z glavo Havertza. Nemci do konca rednega dela nato niso strli odpora Paragvajcev. V podaljšku, v 102. minuti, je po kotu z desne strani Jonathan Tah z glavo povišal na 2:1, a je maroški glavni sodnik Jalal Jayed po posredovanju Vara razveljavil gol zaradi prekrška Waldemarja Antona nad vratarjem Gillom.

V drugem 15-minutnem podaljšku so bili Nemci še najbližje zadetku v 118. minuti, po strelu Antona z glavo pa je bil ponovno na pravem mestu Gill. Enajstmetrovke so se končale po okusu Paragvajcev, ki se tako veselijo svojega največjega dosežka na svetovnih prvenstvih.

Preostali pari so Mehika - Ekvador, Anglija - DR Kongo, Belgija - Senegal, ZDA - Bosna in Hercegovina, Španija - Avstrija, Portugalska - Hrvaška, Švica - Alžirija, Avstralija - Egipt, Argentina - Zelenortski otoki in Kolumbija - Gana.