Paragvajska senatorka o Mbappeju: Namesto materinega mleka sesal kokosove orehe

Francoski nogometni zvezdnik Kylian Mbappe je bil edini strelec ob francoski zmagi v osmini finala svetovnega prvenstva v ZDA, Mehiki in Kanadi proti Paragvaju. Senatorka te južnoameriške države Celeste Amarilla pa je po tekmi na spletu rasno žalila nogometaša madridskega Reala, ki se je odzval na njene zapise.

Amarilla je na omrežju X zapisala: »Sploh se ni naučil pisati. Namesto materinega mleka je sesal kokosove orehe in najbolj izobražena stvar, ki jo je slišal, so bili šimpanzi.«

Senatorka, ki je užalila Mbappeja. FOTO: Daniel Duarte/Afp

Mbappe ji je odgovoril: »Niste vredni svojega položaja. Ne predstavljate Paragvaja. Zaradi vaše nevednosti in brezsramnega rasizma je svet že pozabil na zgodovinsko in srčno potovanje vaših igralcev na tem SP. Nesposobna ženska, ki širi najslabšo podobo svoje države.«

Oglasila se je tudi francoska športna ministrica Marina Ferrari. »Ti zapisi so nagnusni, nevredni in sploh nesprejemljivi za človeka s političnim položajem,« je zapisala na omrežju X.

Predsednik Mednarodne nogometne zveze Fife Gianni Infantino je prav tako obsodil rasistične izjave paragvajske senatorke. »Jasno obsojam rasistične pripombe paragvajske senatorke Celeste Amarille na račun Kyliana Mbappeja. Nogometni svet in družba kot celota izkazujeta solidarnost s kapetanom francoske reprezentance: boriti se moramo proti rasizmu in ga skupaj izkoreniniti,« je predsednik Fife zapisal v sporočilu, objavljenem na svojem profilu na Instagramu.