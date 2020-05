Paralizator kot šminka

Ljubljana

- Nenavadno peripetijo si je privoščila soproga bošnjaškega reprezentanta sicer rojenega v Karslruheju v Nemčijiso ob prihodu v Anglijo z zasebnim letalom pri pregledu osebne prtljage našli tudi paralizator.Pozneje se je izkazalo, da je šlo za nesporazum. Nemka je na londonsko letališče Biggin Hill resda dopotovala z orožjem v prtljagi, a je bilo neuporabno, saj ni imelo niti baterije ter je bilo še zapakirano.Pred letom v Anglijo je poslala sporočilo, s katerim je varnostno službo obvestila, da bo imela med prtljago tudi paralizator. Odgovor, da je ilegalen in da je njegov vnos prepovedan, je prejela med letom, ko je imela izključen mobitel.Na koncu jo je odnesla le z opozorilom, sicer se tovrstni prekrškarji lahko znajdejo za zapahi tudi za pol leta.Zakaj se je Bella Kolašinac opremila s paralizatorjem, je razumljivo. Pred meseci je njen soprog Sead fizično obračunal s tatovoma, ki sta ga skupaj s soigralcemželela oropati. Naleteli so na nepravega moža. Postavni Bošnjak jima je dal vetra in ju prisilil v beg, pozneje pa je bil deležen groženj, da jih bo dobil po »glavi«.