Paris Saint-Germain doživel prvi poraz

Slovenski nogometni reprezentant Miha Blažič je leto 2023 začel z novim porazom. V 17. kolu francoskega prvenstva je z Angersom izgubil proti Lorientu z 1:2. Vodilna ekipa lige Paris Saint-Germain je v derbiju kola gostovala pri drugouvrščenem Lensu in izgubila z 1:3. To je bil sploh prvi poraz Parižanov v sezoni.

Lens je povedel že v peti minuti, ko je zadel Poljak Przemyslaw Frankowski. Parižani, ki so igrali brez kaznovanega Neymarja in svetovnega prvaka Lionela Messija, so izenačili tri minute pozneje prek Hugoja Ekitikeja, toda Lois Openda je domačim v 28. minuti priigral novo vodstvo. Slednji je bil podajalec pri tretjem golu Lensa, ki ga je v 47. minuti dosegel Alexis Claude-Maurice.

Lyon ga je spet polomil

Angersu, za katerega je Blažič igral vso tekmo, je dolgo časa dobro kazalo, da prekine niz porazov. Povedel je v deseti minuti z golom Abdallaha Sime in vodstvo držal vse do 79. minute, ko je prav Sima dosegel še avtogol. Zmagoviti zadetek za goste, ki so trenutno šesti, je prispeval Enzo Le Fee v 88. minuti. Angers je po 13 porazu tako še vedno na zadnjem mestu lestvice.

Precej višje, trenutno na tretjem mestu, je Monaco, ki je tokrat z 1:0 in golom Aleksandra Golovina odpravil Brest. Z 1:0 je slavil tudi Nantes proti Auxerru, medtem ko je Toulouse z 2:0 ugnal Ajaccio. Lyon pa je doma z 0:1 klonil pred Clermontom, slednji je do zmage prišel v 87. minuti z enajstmetrovko Avstrijca Muhammeda Cham-Saračevića.