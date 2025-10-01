Pariški mladeniči navdušili tudi na Montjuicu, derbi ni razočaral

Dvoboj dveh izmed najboljših moštev zadnjih let v ligi prvakov je postregel s skoraj 100 minutami nogometa na najvišji ravni, tremi goli, zasukom in zmago Paris Saint-Germaina v Barceloni z 2:1. Domačini so bolje začeli, nato pa prepustili pobudo PSG, ki je prek Goncala Ramosa v zadnjih trenutkih tekme prišel do zmage v Kataloniji.

Od začetka tekme so nogometaši Barcelone pokazali, da si na olimpijskem štadionu želijo zmage. Tempo je bil kljub zaradi poškodb premešanim zasedbam na obeh straneh silovit, pritisk po celem igrišču so vršili eni in drugi, mladeniči pa so zrežirali kar nekaj odličnih akcij. V vodstvo je domače popeljal Ferran Torres, v prvem polčasu najbolj nevaren pri Kataloncih.

Ferran Torres je Barco popeljal v vodstvo. FOTO: Josep Lago/AFP

Po eni redkih napak Vitinhe je Marcus Rashford potegnil do kazenskega prostora in zaposlil Torresa, ki je premagal Chevalierja v vratih PSG. Po nekaj minutah raztrgane igre so se aktualni prvaki lige prvakov le zbrali, hitri Nuno Mendes je ukradel žogo in kot brzovlak oddrvel proti vratom Barce, na robu kazenskega prostora je z natančno podajo našel Sennyja Mayuluja, ta pa je žogo poslal v desni spodnji kot vrat domačinov.

Polčas se je končal z 1:1, v drugem pa so bili Parižani nekoliko boljši, veliko priložnosti je ostalo neizkoriščenih na obeh straneh. Nekaj izvrstnih dvobojev sta uprizorila Mendes in živahni Lamin Yamal, bila sta med boljšimi posamezniki v svojih ekipah. Po 70 minutah igre je tempo nekoliko padel, po menjavah Luisa Enriqueja pa so bolj podjetno v zaključek srečanja vstopili gostje. Lee Kang-In je najprej zatresel vratnico, ob izteku rednega dela je po protinapadu mrežo Kataloncev zatresel Goncalo Ramos. Prepovedanega položaja ni bilo in Parižani so se razveselili velike in zaslužene zmage.

Lamine Yamal je pokazal nekaj lepih potez, gola pa tokrat ni dosegel. FOTO: Lluis Gene/AFP

Newcastle se je navijačem oddolžil za poraz proti Arsenalu (1:2) v zadnjih minutah tekme minuli konec tedna z zmago nad bruseljskim Unionom s 4:0, vse tri točke so po zaslugi junaka jeseni Gabriela Martinellija (2:0) vpisali tudi topničarji proti Olympiacosu. Manchester City se je mučil v kneževini, niti dva gola Erlinga Haalanda nista bila dovolj za zmago proti Monacu, ki je izenačil po enajstmetrovki Erica Dierja v 90. minuti.

Izidi lige prvakov, torek, 30. september:

Atalanta - Club Brugge 2:1 (0:1)

Kairat Almaty - Real Madrid 0:5 (0:1)

Atletico Madrid - Eintracht Frankfurt 5:1 (3:0)

Bodö/Glimt - Tottenham 2:2 (0:0)

Chelsea - Benfica 1:0 (1:0)

Galatasaray - Liverpool 1:0 (1:0)

Inter - Slavia Praga 3:0 (2:0)

Marseille - Ajax 4:0 (3:0)

Pafos - Bayern München 1:5 (1:4)

sreda, 1. oktober:

Qarabag - Koebenhavn 2:0 (1:0)

Union St. Gilloise - Newcastle 0:4 (0:2)

Arsenal - Olympiakos 2:0 (1:0)

Barcelona - PSG 1:2 (1:1)

Bayer Leverkusen - PSV Eindhoven 1:1 (0:0)

Borussia Dortmund - Athletic Bilbao 4:1 (1:0)

Monaco - Manchester City 2:2 (1:2)

Napoli - Sporting 2:1 (1:0)

Villarreal - Juventus 2:2 (1:0)