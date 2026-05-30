Pariški princi lovijo madridske kralje, Londončani angleški trojček

PSG drugič zapored ali Arsenal prvič? To je še zadnja uganka 71. finala pokala prvakov ali 34. sezone lige prvakov. V zadnjem dejanju pestre in razburljive sezone v najmočnejšem klubskem tekmovanju na svetu v Budimpešti na čudoviti Puskas Areni se bosta pomerila dejansko prvaka, francoski in branilec naslova ter šampion najmočnejše lige na svetu – premier league. Zmagovalec bo pisal zgodovino, PSG bi kot prvo moštvo po Realu Madridu ubranilo naslov, Arsenal bi se kot sedmi angleški klub – za Liverpoolom (šestkratni prvak), Manchester Unitedom (3), Chelseajem, Nottingham Forestom (oba po 2), Aston Villo in Manchester Cityjem – uvrstil na seznam zmagovalcev. Arsenalovo slavje bi pomenil trojček angleških zmagoslavij v tej s sezoni, po zmagi Aston Ville v evropski ligi in Crystal Palacea v konferenčni.

Parižani in Londončani so se zasluženo uvrstili v veliki finale. Branilci naslova so to potrdili v izločilnem delu tekmovanja, izzivalci skozi vso sezono, saj niso izgubili niti ene tekme. Arsenal je ligaški del končal s stoodstotnim izkupičkom, v izločilnih tekmah je trikrat zmagal in trikrat igral neodločeno. Parižani so, kot v lanski sezoni, v ligaškem delu nihali, osvojili 11. mesto in igrali še dve tekmi več. Toda ko je šlo zares, so bili spektakularni in nepremagljivi, izločili so Monaco in tri bivše evropske prvake, Chelsea, Liverpool ter v »finalu pred finalom« Bayern.