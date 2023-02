Pariški princi na kolenih na vročem jugu

Francoski nogometni velikan Paris St. Germain je prvič v sezoni prejel veliko zaušnico. V domačem pokalnem tekmovanju se je po porazu pri največjem tekmecu Marseillu z 1:2 poslovil že v osmini finala. Parižani so že drugo sezono zapored v pokalnem tekmovanju izpadli pred četrtfinalom.

Zvezdniški PSG je potopil zimska okrepitev iz Atalante Ukrajinec Ruslan Malinovskij, pred tem sta bila strelca še Alexis Sanchez za Marseille in Sergio Ramos za PSG. Marseille je prvič po 12 letih na domačem terenu premagal PSG in šele drugič na zadnjih 27 dvobojih.

Marseille, ki ga v tej sezoni uspešno vodi Hrvat Igor Tudor, in je na drugem mestu Ligue 1 z osmimi točkami zaostanka za PSG (46:54), bo po odmevni zmagi prevzel vlogo favorita za zmago v pokalu, kjer bo lovil 11. lovoriko, a šele prvo po letu 1989.

Lionel Messi in Neymar sta bila na štadionu Velodrome z mislimi že pri Bayernu. FOTO: Nicolas Tucat/AFP

V pariškem moštvu, ki bo v osmini finala prihodnji teden igralo prvo tekmo lige prvakov proti Bayernu, je zatajil zvezdniški dvojec Lionel Messi, Neymar. »Zaskrbljujoče,« je največji športnid nevnik L'Equipe komentiral igro Brazilca, ki je prejel oceno 3, od 1 do 10. Tudi Messi ni bil prav veliko boljši. Trener PSG Christophe Galtier, ki je z vsakim spodrsljajem bliže odhodu, potem ko je vse več zahtev, da pariške zvezdnike v naslednji sezoni vodi in kroti Zinedine Zidane, je pomirjal.

»Hitro si bomo opomogli in očistili glave. To razočaranje ne bo veliko breme za Bayern. Tekmeci so presegli sami sebe,« je povedal 56-letni strokovnjak.