Pariškim zdravnikom uspelo, kar ni Garcii in ne bi niti Janu Oblaku

Liga prvakov je ponudila večer, v katerem so napadalci neusmiljeno polnili mreže, vratarji pa preprečili, da bi bile številke še bolj vrtoglave. Jan Oblak je v Stuttgartu reševal Atletico in si prislužil pohvale španskih medijev, še več dela je imel Barcelonin Joan Garcia, ki je kljub štirim prejetim golom preprečil popoln polom Kataloncev.

Paris Saint-Germain je pokazal, zakaj je tudi v novi sezoni merilo evropskega nogometa, toda visoka zmaga je imela zelo visoko ceno. Luis Enrique je čez noč ostal brez dveh pomembnih napadalnih adutov, za enega od njiju je sezone že konec. Kaj so Parižani naredili Barceloni, kako je Oblak praktično sam rešil Atletico in zakaj je bil to večer, v katerem bi brez razpoloženih vratarjev lahko padlo skoraj pet golov na tekmo?