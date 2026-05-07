Pariz po napredovanju znova zajel kaos

Po veliki evropski noči PSG in uvrstitvi v finale lige prvakov v francoski prestolnici znova ni šlo brez znanega dodatka. Po polfinalni zmagi nad Bayernom so se na pariških ulicah spet mešali slavje, obilica pirotehnike in izgredi. Notranji minister Laurent Nunez je povedal, da je bilo v širšem pariškem območju pridržanih 127 ljudi, od tega 107 v samem Parizu.

Ob tem je bilo lažje poškodovanih 23 policistov in tudi 11 navijačev, eden izmed njih huje. Ta se je po doslej objavljenih podatkih huje poškodoval prav s pirotehniko. Noč so zaznamovali tudi poškodovana vozila, manjši požari in več posredovanj policije v delih mesta, kjer je slavje hitro zdrsnilo čez rob. Tudi tokrat se je tako samo potrdilo, da veliki uspehi PSG v Parizu nikdar ne minejo brez nasilja, škode in spopadov s policijo.

Napetost že pred finalom

Nunez je bil po tekmi kritičen tudi do pariškega župana Emmanuela Gregoira, ker je po njegovih besedah enostransko napovedal navijaško cono za 30. maj, ko klub čaka finale z Arsenalom. »Običajno se o tem prej nekoliko pogovorimo s policijskim prefektom. Tega tokrat ni bilo,« je dejal minister in dodal, da bo treba najprej doreči, kje in kako bi takšna cona sploh delovala. Njegovo sporočilo je bilo jasno: po novi nemirni noči v Parizu bo vprašanje varnosti pred finalom še precej bolj občutljivo.

Za PSG je to športno evforičen trenutek, za mestne oblasti pa precej manj romantičen opomnik, da vsako veliko slavje v prestolnici hitro zahteva tudi resen varnostni načrt. V Parizu se tako že ne pripravljajo le na finale, temveč tudi na nov večer, v katerem bo treba nogometno strast znova ločevati od uličnega kaosa.