Pariz trepeta pred ponovitvijo leta 2022: policija s posebnimi ukrepi

Četrtfinalni obračun med Francijo in Marokom bo odigran več tisoč kilometrov stran, v ZDA, toda v Parizu se nanj pripravljajo, kot da bi bil na sporedu v središču francoske prestolnice. Vzrok ni le nogometna teža tekme, temveč tudi spomin na leto 2022, ko so po polfinalu svetovnega prvenstva v Katarju slavje, razočaranje in množična zbiranja ponekod prerasla v izgrede.

Francoske oblasti zato pred nocojšnjim dvobojem ne želijo ničesar prepustiti naključju. Pariška policijska prefektura je tekmo ocenila kot dogodek povečanega tveganja in napovedala poseben varnostni režim. Nad mestom bodo lahko leteli nadzorni droni, prepovedana bo uporaba pirotehnike in ognjemetov, pod strožjim nadzorom pa bodo predvsem območja, kjer se po velikih nogometnih večerih običajno zbirajo navijači.

Maroški navijači so v ZDA že pred tekmo pripravili ognjevito vzdušje. FOTO: Brian Snyder/Reuters

Spomin na leto 2022

Ko je Francija na mundialu v Katarju leta 2022 v polfinalu premagala Maroko, sta slavje in razočaranje v več francoskih mestih prerasli v izgrede, vandalizem in spopade s policijo. Po poznejših podatkih je bilo po vsej državi pridržanih več kot 260 ljudi, od tega 167 v Parizu. Najbolj tragičen epilog je imelo dogajanje v Montpellierju, kjer je med nemiri 14-letnega dečka zbil avtomobil; najstnik je pozneje v bolnišnici umrl.

Ta izkušnja zdaj močno vpliva na ukrepe pred novim dvobojem. Tokrat gre sicer za četrtfinale, toda simbolni naboj je podoben. Francija je branilka velike nogometne tradicije, Maroko pa reprezentanca, ki ima v Franciji izjemno veliko navijaško skupnost. V pariški regiji naj bi po ocenah živelo približno 300.000 ljudi maroškega rodu oziroma z maroškimi vezmi, v celotni Franciji pa naj bi jih bilo še precej več.

Prav zato oblasti pričakujejo množično zbiranje navijačev ne glede na razplet. Naloga policije bo preprečiti, da bi športni večer znova prerasel v nasilje, vandalizem ali spopade.

Maroko bo proti Franciji oslabljen, saj bo Ismael Saibari zaradi poškodbe izpustil četrtfinalni obračun. FOTO: Odd Andersen/AFP

Elizejske poljane pod posebnim nadzorom

V središču pozornosti bodo znova Elizejske poljane, tradicionalno zbirališče navijačev po velikih športnih zmagah. Znamenita pariška avenija je bila že večkrat prizorišče množičnih slavij, v zadnjih letih pa tudi izgredov, predvsem ob uspehih PSG v ligi prvakov.

Tokrat bodo trgovine in lokali na tem območju pod posebnim varnostnim pritiskom. Nekateri lastniki naj bi jih iz previdnosti dodatno zaščitili, saj se bojijo poškodb izložb in morebitnega plenjenja. Območje bo pod okrepljenim policijskim nadzorom, več postaj podzemne železnice v bližini avenije pa bo zaprtih, da bi oblasti preprečile prevelike gneče in nenadzorovano zbiranje množic.

Varnostni ukrepi bodo začeli veljati pred začetkom tekme, uredba pa ob 21. uri, uro pred začetkom obračuna, ki se bo začel ob 22. uri.