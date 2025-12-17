Navijači videli spektakel v Katarju, Parižane rešil odlični Rus

Nogometaši PSG so se okitili z novo lovoriko. Rezervni vratar Matvej Safonov je ubranil štiri enajstmetrovke in odločil finale medcelinskega pokala v Katarju, kjer je Paris Saint-Germain po streljanju z bele točke z 2:1 ugnal brazilski Flamengo. Redni del in podaljšek sta se namreč končala z 1:1.

Prvi gol je zabil Hviča Kvarachelia, izenačil pa je Jorginho z enajstmetrovke. Južnoameriški prvaki so se z borbeno predstavo enakovredno zoperstavili evropskim prvakom, a so bili v loteriji kazenskih strelov prekratki. Zmagovalci Copa Libertadores so si pravico do finala priborili z zmagama proti Mehičanom Cruz Azul in afriškim prvakom Pyramids. Parižani so šli neposredno v finale.

Flamengo je ostal v igri

PSG je že v 9. minuti mislil, da je prešel v vodstvo, ko je Fabian Ruiz spretno pospravil žogo v prazno mrežo po napačnem izbijanju vratarja Agustina Rossija. A je zadetek razveljavil VAR, saj Rossi pred tem ni uspel pravočasno zadržati žoge v igri. Osem minut pred odmorom je PSG vendarle povedel po novi napaki Rossija. Argentinec je nizek predložek Desireja Doueja, ki je bil za Kvarachelio videti premočan, preusmeril naravnost v Gruzijčev korak – sledil je lahek zaključek.

Matvej Safonov je blestel pri branjenju strelov z bele točke. FOTO: Rula Rouhana/Reuters

Flamengo je ostal v igri in po uri igre dobil enajstmetrovko zaradi prekrška Marquinhosa nad urugvajskim vezistom De Arrascaeto. Jorginho je Safonova poslal v napačno smer in izenačil. PSG je iskal zmagoviti gol, trener Luis Enrique je v igro poslal rezerviste, vstopila sta odlična Bradley Barcola in Ousmane Dembele. Slednji je v sodnikovem dodatku pripravil priložnost Marquinhosu, a je žoga švignila mimo vrat in tekma je šla v podaljšek.

Vratar Matvej Safonov FOTO: Karim Jaafar/AFP

V dodatnih 30 minutah so se priložnosti vrstile na obeh straneh, Dembele je v 116. minuti zgrešil za las. Nato je na sceno stopil 26-letni ruski vratar Safonov – branil je namesto prvega vratarja Lucasa Chevalierja, ki še okreva po poškodbi gležnja – ter s štirimi obrambami v razpletu z enajstmetrovk odločil tekmo in v senci pustil zgrešena strela Dembeleja in Barcole.