Parižani dobili derbi z Lillom

Nogometaši Paris Saint-Germaina in Lilla so igrali enega od derbijev 21. kola elitne francoske lige. Vodilni Parižani so četrtouvrščene tekmece ugnali s 3:1.

Yusuf Yazici je Lillu priigral vodstvo v šesti minuti, pariška zasedba je nato v deseti minuti izenačila prek Gonçala Ramosa, povedla z avtogolom Alexsandra Ribeira, delo pa dokončala z golom Randala Koloja Muanija.

Pred tem je Lens s 3:1 odpravil Strasbourg in je na šestem mestu. PSG ima na vrhu lestvice že 50 točk oziroma enajst več od ekipe iz Nice, sledi Brest s 36, nato pa tri ekipe s po 35 točkami: Lille, Monaco in Lens.