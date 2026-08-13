Parižani in zbiralec lovorik v lov za Realom

Paris Saint-Germain pod vodstvom Luisa Enriqueja piše eno najuspešnejših poglavij v zgodovini kluba. Parižani so z zmago nad Aston Villo v evropskem superpokalu nadaljevali izjemen niz in še enkrat pokazali, da njihove ambicije segajo precej dlje od domačih lovorik.

V Parizu se je oblikovala zmagovita naveza Luis Enrique, predsednik Nasser Al-Khelaifi in športni direktor Luis Campos. Skupaj želijo trenutno obdobje preoblikovati v novo evropsko dinastijo.

Španski trener je od prihoda v PSG osvojil že 13 lovorik. Ekipa je v zadnjih dveh sezonah skoraj povsem prevladovala na evropskem in domačem prizorišču, med drugim je osvojila tudi svetovno klubsko prvenstvo in francoski pokal.

Naslednji korak je najzahtevnejši

Pred Parižani je še ena sezona z velikimi ambicijami, ki so jo v Salzburgu odprli z zmago v superpokalu proti Aston Villi. Glavni cilj je izenačiti dosežek madridskega Reala in postati šele drugi klub v zgodovini, ki bi osvojil tri zaporedne naslove lige prvakov. Parižani so že izenačili Realov rekord zaporednih zmag v evropskem superpokalu. Luis Enrique se zaveda, da bo naslednji korak precej zahtevnejši.

»To je naša miselnost. Poskusili bomo. Želimo biti ambiciozni. Zelo težko bo, vendar se bomo borili za to,« je v Salzburegu povedal španski trener.

PSG ima na voljo odlično moštvo, polno vrhunskih posameznikov, med katerimi je več kandidatov za najprestižnejše posamične nagrade. Enrique zvezdnike povezal v moštvo, ki ne temelji zgolj na individualni kakovosti, temveč tudi na izraziti tekmovalnosti.

»Ne bomo se ustavili,« je po finalu trenerjevim ambicijam sledil svetovni prvak, španski reprezentant Fabián Ruiz.

Če bo PSG osvojil še tretjo zaporedno ligo prvakov, bo Luis Enrique s svojo ekipo stopil ob bok eni največjih ekip v zgodovini nogometa. Madrid je za zdaj merilo, Pariz pa ga želi preseči.