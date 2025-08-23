Parižani kar 80 odstotkov igrali na ena vrata, zabili pa le en gol

Nogometaši Paris Saint-Germaina so v 2. kolu francoskega prvenstva (Ligue 1) gostili Angers. Branilci naslova in evropski prvaki so slavili z 1:0.

Pariška ekipa je v dvoboju z Angersom prevladovala, imela žogo več kot 80 odstotkov časa v svoji posesti, sprožila približno 20 strelov, prek Ousmana Dembeleja zapravila enajstmetrovko, zadela tudi okvir vrat, na koncu pa je bil odločilen zadetek Fabiana Ruiza iz 50. minute. PSG je tako še drugič zapovrstjo zmagal z 1:0 in je vsaj začasno na vrhu lestvice.

V soboto bodo tri tekme, drugi favorit lige Marseille bo igral proti novincu Parizu (Paris FC), Nica proti Auxerru, Lyon pa proti Metzu.

Nedeljski spored bosta začela Lorient in Rennes, nadaljevali ga bodo Le Havre in Lens, Toulouse in Brest ter Strasbourg in Nantes, končala pa ga bosta Lille in po prvem krogu vodilni Monaco, tretji v vrsti favoritov za PSG in Marseillom.