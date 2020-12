Zanimivo bo spremljati, ali bo kdo ustavil PSG

Če Parižani ne bodo preveč žurirali, se Neymarju ni bati, da bi objokaval izgubljeni naslov francoskega prvaka. FOTO: Charles Platiau/Reuters

Apatični PSG

Standings provided by SofaScore LiveScore

Letošnji začetek francoskega prvoligaškega nogometnega prvenstva je res presenetljiv. Paris Saint-Germain se ni v slogu strele, ne pretiravajmo, v slogu francoskega atletskega sprinterskega zvezdnikaže takoj pognal do novega naslova francoskega državnega prvaka, temveč Lille in Olympique Lyonnais držita korak. Pa tudi Olympique de Marseille škili proti vrhu.Seveda se Pariz brez katarskega vlaganja v nogomet, tudi rokomet, ne bi tako šopiril, kot se, osvajanje naslovov prvaka postaja rutina, nekoč vladar Lyon si je denimo zadnji naslov v elitni ligue 1 priigral leta 2008. Kar vsemu pomenu današnje športne tekmovalne logike daje čar, je danes že kar pogrešana športna romantika, gre namreč, vsaj v primeru PSG in Lyona, za dva popolnoma različna pristopa.Uspeva seveda tisti pariški z denarjem, ko lahko brez težav kupijoin ga tudi s plačo zadržijo v mestu luči. Lyon pa je znan kot klub z vrhunsko šolo vzgajanja mladih nogometašev, ki jih zaradi ekonomskih razlogov nato prodajo bogatejšim. Seznam teh, ki so odšli, je zares dolg, če le omenimo, zdaj pri madridskem Realu, bo to le vrh ledene gore lyonskega uspešnega vzgajanja igralcev.Pa da ne bi govorili na pamet; Paris Saint-Germain ima v sezoni 2020/21 proračun 600 milijonov evrov, Olympique Lyonnais 285, spomnimo se, v pretekli sezoni se polfinalist lige prvakov po uvrstitvi v francoskem prvenstvu ni prebil v evropske pokale. Kar pa je seveda prineslo znaten finančni primanjkljaj. Evropska nogometna zveza je po nagradah vendarle dobra mati Evropa, seveda če si igralsko priden. Tretji največji proračun v ligue1 ima v letošnji sezoni sicer Monaco (215 milijonov evrov), sledi Lille s 147.Lyon pri kadrovanju svojega moštva po finančnih zmožnostih posega po vseh zemljepisnih področjih, tako se je v letošnji sezoni izkazal in že zavzel mesto v začetni enajsterici zimbabvejski napadalec. »Bistvo je v tem, da se s soigralci na igrišču zelo dobro razumemo, vemo, kaj mora postoriti eden, kaj drugi. Seveda pa je tudi kakovost nogometašev v naših vrstah takšna, da je veselje biti na igrišču. Toda moramo še garati, da si naberemo toliko točk, da bomo v naslednji sezoni spet igrali v ligi prvakov,« je povedal Tino Kadewere, ta je v sezoni za Olympique Lyonnais zadel že šestkrat.Lyon torej prek oglednikov pobira nadarjene igralce po vsem svetu, z namenom, da jih v Franciji izbrusi in potem morebiti proda, tistim iz mesta luči iz Paris Saint-Germaina pa v bistvu niti ni treba pretegniti noge. V Katar sporočijo, koliko željeni igralec stane, potem bodo arabski mogotci že izpraznili denarnico.Boj za naslov francoskega prvaka je tek na dolge proge. Ravno zaradi tega je občutek, da bo Lille, klub, ki je denimo vseboval takšne ase kot soin, zaradi finančne šibkosti na koncu potegnil spet kratko. No, čeprav je bil denimo nazadnje francoski prvak leta 2011. Lyon ima vztrajnost in kakovost, da se dlje časa bojuje s pariškim velikanom, a pri tem je tudi občutek, da se je PSG po razočaranju v Evropi, izgubljenem finalu proti Bayernu v ligi prvakov, v sezono zagnal malce apatično s še svežim grenkim priokusom.