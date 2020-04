Partnerica zapustila hodača, ker je zaplodil otroka, žural z damami na klic in pametoval o izolaciji

Manchester

Louise Mc Namara je medijem razkrila podrobnosti prostitutskega obiska pri nogometašu. FOTO: daily

Licemernež

- Angleškim nogometašem bi morali plačo znižati za več kot predlaganih 30 odstotkov. Zdaj se pritožujejo, da so zaslužkarske črne ovce koronavirusne krize, v resnici pa so večinoma napihnjeni puhoglavci, ki niso vredni denarja, ki jim ga klubi plačujejo za njihovo nogometno znanje. Angleški reprezentantiz Manchester Cityja pa ima toliko pod palcem, da ga lomi vse naokrog.Najprej ga je po enajstih letih zveze dokončno zapustil partnerica, s katero ima tri otroke. Hodač (Walker) je namreč hodil s cveta na cvet, Annie je dokončno prekipelo, da je oče njunih otrok spočel še enega, z manekenko. Lani poleti sta imela kratko avanturo. Kilnerjeva se je že posvetovala z odvetniki, kako bi si z nekdanjim lahko razdelila 34 milijonov evrov vredno premoženje.Nato je nogometaš, ko je teoretično ves britanski otok v izolaciji, v najetem domu s prijateljem gostil dve prodajalki ljubezni,in neko brazilsko damo na klic. Obema je skupaj plačal 2500 evrov. Po seksu pa je naslednji dan še Angležem javno pametoval, naj za časa pandemije ostanejo doma. Kakšen licemernež!Dogodilo pa se je tudi to, da se je z nekdanjo partnerico in otroci odpravil na sprehod, srečal pa se je ravno z družino še enega zvezdnika nogometa, ki je prav tako z družino prikorakal iz sosednje hiše. Začelo se je druženje, ki pa ga je prekinila ravno policija. Seveda zaradi nedruženja v izolaciji. Čakamo le, kaj ga bo v naslednjih dneh spet ušpičil Kyle Walker.