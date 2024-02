Patrik Mijić je velika okrepitev Rogaške, ki se ne predaja

Spomladanski del državnega prvenstva so nogometaši Rogaške odprli v zelo dobri formi. Proti Olimpiji so nekoliko nesrečno iztržili le točko, razočaranje jih še dodatno spodbudilo proti Domžalam, tekmece iz spodnje polovice lestvice so premagali s kar 4:1. Z dvema goloma v prvem polčasu je bil junak Patrik Mijić.

Hrvaški napadalec se je doslej izkazal za dobro okrepitev in zamenjavo za Nejca Gradišarja, ki je odšel k Videotonu na Madžarsko. 25-letni Mijić je k Rogaški prišel iz slovaške lige in zadel že proti Olimpiji, tokrat pa je z zadetkoma v 5. in 7. minuti takoj spravil Domžale v težave.

Varovanci Dušana Kosića so odgovorili prek Benjamina Markusa v 14. minuti, morda bi se tekma razpletla drugače, če bi v 44. minuti enajstmetrovko za izenačenje izkoristil Jošt Pišek. V drugem polčasu sta Gal Kurež in Alen Korošec postavila končni izid in potrdila pomembne tri točke za Rogaško, ki se v lovu za obstanek v 1. SNL ne bo predala brez boja.