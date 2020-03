Pavlin s 1. aprilom novi direktor slovenskih reprezentanc

Ljubljana – Člani izvršnega odbora Nogometne zveze Slovenije (NZS) so na 45. seji, ki je zaradi pandemije novega koronavirusa potekala dopisno, sprejeli sklep, da bo mesto direktorja reprezentanc 1. aprila prevzel nekdanji slovenski reprezentant Miran Pavlin. Njegov mandat bo trajal do konca leta 2022.



Pavlin bo na tem položaju zamenjal Milana Miklaviča, čigar pogodba se bo iztekla konec tega meseca. Podobno kot njegov predhodnik bo 48-letni Gorenjec udeležen pri aktivnostih v povezavi s koordiniranjem dela reprezentanc, pripravo modela selekcioniranja igralcev za izbrane vrste, spremljanjem razvoja obetavnih nogometašev in komunikacijo s klubi.



Za nameček bo Pavlin, ki je med letoma 1994 in 2004 za izbrano vrsto Slovenije odigral 63 tekem in dosegel pet golov, kot športni direktor sodeloval tudi v postopku izbire selektorjev slovenskih reprezentanc.