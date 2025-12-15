Pedri v zmago nad Osasuno podrl Messijev rekord, ki je veljal 15 let

Barcelona je v 17. krogu španske prve lige z 2:0 premagala Osasuno in utrdila svoj položaj na prvem mestu.

Prav posebna je bila tekma za 23-letnega Pedrija, ki je ob zmagi podrl še rekord legendarnega Lionela Messija. Pri 23 letih in 20 dneh je postal najmlajši igralec v zgodovini Barcelone, ki je za Blaugrano v la ligi odigral 150 tekem. Pred tem je Messiju rekord pripadel pri starosti 23 let in 121 dni, Argentinec pa si je dosežek lastil kar petnajst let.

Ob tej novici so lahko navijači Barcelone še toliko bolj veseli, saj je Pedri pogodbo s klubom januarja letos podaljšal do polovice leta 2030. Kaj več ni za dodati,« je Španca po tekmi pohvalil trener Hanski Flick.

V 150 nastopih za klub je Pedri zbral 22 zadetkov in 17 asistenc. Mladenič je za špansko reprezentanco medtem odigral 38 tekem in dosegel pet zadetkov. »Je izjemen, prvovrsten igralec. Ni kaj več za dodati,« je Španca po tekmi hvalil Hansi Flick.

Barcelona ima po 14 odigranih tekmah 43 točk in štiri točke prednosti pred drugouvrščenim Realom.