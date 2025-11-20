  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Nogomet

    Pelejeva zapuščina v Neymarjevih rokah

    Nogometni zvezdniki in njegov oče Neymar st. sta pridobila pravice do blagovne znamke najslavnejšega brazilskega nogometaša in trikratnega svetovnega prvaka.
    Nogometni kralj Pele je bil tudi za Neymarja ml. vzornik. FOTO: Instagram
    Galerija
    Nogometni kralj Pele je bil tudi za Neymarja ml. vzornik. FOTO: Instagram
    G. N.
    20. 11. 2025 | 12:30
    20. 11. 2025 | 13:17
    1:51
    A+A-

    Brazilskemu nogometnemu zvezdniku Neymarju ml. ne gre po željah na igriščih, toliko bolj je uspešen na poslovnem področju, kjer ima glavne niti v rokah njegov oče Neymar st.

    Agencija NR Sports, ki je v lasti očeta, in skrbi za blagovno znamko Neymar. ml., je pridobila pravice do blagovne znamke najslavnejšega Brazilca in nogometaša Peleja, vključno s podobo, licencami in zgodovinskimi datotekami.

    Nakup, vreden 15,6 milijona evrov (18 milijonov ameriški dolarjev) je NR Sports potrdil v sredo in je sovpadal s Pelejevim tisočim golom na Maracani. Z njim si je Neymar ml. utrdil sloves vplivnega poslovneža. Neymarjevo premoženje je ocenjeno med  320 milijonov evrov in 450 milijonov evrov.

    Neymarjev odnos s Pelejevo blagovno znamko se je okrepil po njegovi vrnitvi v Santos, kjer sta se začeli karieri najslavnejših igralcev kluba iz Sao Paola.

    Neymar ml. se po težavah s poškodbo še ne ni igralsko opomogel in je vse dlje od uvrstitve na seznam selektorja Carla Ancelottija za svetovno prvenstvo prihodnje leto v ZDA, Kanadi ni Mehiki, kjer je Pele leta 1970 osvojil svoj tretji in zadnji naslov svetovnega prvaka. Neymar je sicer z 79. goli najboljši strelec Brazilije v zgodovini. Pele je dosegel 77 golov.

    Sorodni članki

    Šport  |  Nogomet
    Za šesto zvezdico brez zvezdnika

    Neymar v škripcih, Carlo Ancelotti v ZDA ne bo peljal mojstrov brez sape

    Italijan na selektorskem stolčku Brazilije je jasno povedal, da na svetovnem prvenstvu v nogometu prihodnje leto potrebuje igralce v vrhunski telesni formi.
    5. 11. 2025 | 14:30
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Forbesova lestvica

    Znanih deset najbolje plačanih nogometašev na svetu

    Med desetimi največjimi zaslužkarji v nogometu so štirje iz španske lige, trije iz Savdske Arabije, dva iz angleške premier league in Lionel Messi iz ZDA.
    16. 10. 2025 | 18:54
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Pol ducata golov

    Ob Neymarjevem jubileju sramota in solze razočaranja

    Slavni klub iz Sao Paola, ki je vzgojil velikana Peleja in zdajšnjega prvega zvezdnika, je v brazilskem prvenstvu doživel najhujši domači poraz.
    18. 8. 2025 | 11:29
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Novice
    Lestvica najbogatejših

    Najbogatejša Slovenca sta zakonca Dari in Vesna Južna

    Večino seznama zasedajo lastniki uspešnih slovenskih podjetij. Dončić na robu prve četrtine lestvice kot prvi športnik z več kot stomilijonskim premoženjem.
    Janez Tomažič 19. 11. 2025 | 03:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Vojna v Ukrajini

    Razkrit obstoj zakulisnih pogajanj med ZDA in Rusijo

    Moskva in Washington sta domnevno sestavila mirovni sporazum, o katerem morata prepričati še Kijev in evropske države.
    Boris Čibej 19. 11. 2025 | 17:22
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Nemčija

    Umrli sta slavni dvojčici Kessler, storili sta asistiran samomor

    Policijo so o njuni smrti obvestili danes, ko sta bili že pokojni. Ko so prispeli, so policisti lahko le potrdili smrt in izključili odgovornost tretjih oseb.
    17. 11. 2025 | 17:38
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Spletna trgovina

    Nova dajatev za poceni kitajsko blago iz Temuja in Sheina

    Obseg spletnih nakupov v državah tretjega sveta se je podvojil, evropski trgovci opozarjajo na nelojalno konkurenco.
    Maja Grgič 19. 11. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    POHODNIŠTVO

    Kako se je obnesla skandinavska legenda zimskih dni

    V svoji pohodniški karieri sem preizkusil različna oblačila, nekatera odlična, druga manj. Oprema je v naravi res prva zaščita pred mrazom, vetrom in terenom.
    Promo Deloindom 1. 11. 2025 | 14:25
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Zgodba malega bombona z močjo svežine

    Kako so mentol, evkaliptus in vitamin C postali simbol svežine v sezoni prehladov.
    Promo Delo 19. 11. 2025 | 12:57
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Vredno branja

    Kako zanesljiv, napreden in odporen je slovenski elektroenergetski sistem?

    Kakovost oskrbe z električno energijo je ključen dejavnik za zanesljivost delovanja in razvoja sodobne družbe.
    Promo Delo 19. 11. 2025 | 08:38
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    KIBERNETSKA VARNOST

    Kako deluje trg ukradenih podatkov

    V digitalnem svetu so podatki postali nova valuta. Od e-naslovov do zgodovine brskanja – vsak delček informacije lahko ukradejo, zapakirajo in preprodajo.
    Promo Delo 1. 11. 2025 | 09:37
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Poslovna tveganja

    Podjetja so vse pogosteje »klicana na odgovornost«

    Podjetja pogosto ne razmišljajo o finančni škodi, ki jo lahko povzročijo različne nevarnosti.
    Miran Varga 20. 11. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetja

    Vključevanje in spoštovanje različnosti sta naši najvišji vrednoti

    Andrej Brisco, direktor podjetja Alpacem Inde pravi, da merijo organizacijsko klimo in veliko vlagajo v izobraževanje.
    Maja Južnič Sotlar 20. 11. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Jedrska energija

    Velika jedrska elektrarna leta 2040, prva mala leta 2050

    Razvoj malih modularnih reaktorjev je zelo intenziven, vendar te še ne delujejo, zato o cenah še ni mogoče govoriti.
    Borut Tavčar 15. 11. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Investicijske priložnosti

    Najemni trg pisarn v Ljubljani pred veliko spremembo

    Alternativne naložbe v Sloveniji še slabo poznane, v Evropi v nepremičninskih skladih že 1300 milijard evrov.
    Milka Bizovičar 13. 11. 2025 | 06:00
    Preberite več

    Več iz teme

    NeymarPeleBrazilijaSantosšport zasebno

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Premium
    Gospodarstvo  |  Novice
    Ljubljanska borza

    Kaj prinaša hrvaško podržavljanje Ljubljanske borze

    Večina držav ščiti domače lastništvo borz in z regulatornimi ukrepi zagotavlja samostojnost delovanja kapitalskih trgov.
    Karel Lipnik 20. 11. 2025 | 13:33
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Pomoč Ukrajini

    Slovenija ima zadržke do uporabe zamrznjenega ruskega denarja

    Zunanja ministrica Tanja Fajon je v Bruslju opozorila na fiskalna tveganja reparacijskega posojila Ukrajini.
    Peter Žerjavič 20. 11. 2025 | 13:28
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Deklice

    Avstrija bo z novim šolskim letom prepovedala nošenje naglavnih rut v šolah

    Ukrep prepovedi nošenja naglavnih rut v šolah naj bi začel veljati v šolskem letu 2026/2027, je dejala Plakolm iz vrst avstrijske ljudske stranke (ÖVP).
    20. 11. 2025 | 13:19
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Gaza

    Slovenija je pripravljena sodelovati pri urjenju palestinskih policistov

    Policiste, ki so po neuradnih informacijah na plačilni listi Palestinske uprave, bi urili v okviru misije EU za podporo palestinski policiji EUPOL COPPS.
    20. 11. 2025 | 12:57
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Kupil je kralja

    Pelejeva zapuščina v Neymarjevih rokah

    Nogometni zvezdniki in njegov oče Neymar st. sta pridobila pravice do blagovne znamke najslavnejšega brazilskega nogometaša in trikratnega svetovnega prvaka.
    20. 11. 2025 | 12:30
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Deklice

    Avstrija bo z novim šolskim letom prepovedala nošenje naglavnih rut v šolah

    Ukrep prepovedi nošenja naglavnih rut v šolah naj bi začel veljati v šolskem letu 2026/2027, je dejala Plakolm iz vrst avstrijske ljudske stranke (ÖVP).
    20. 11. 2025 | 13:19
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Gaza

    Slovenija je pripravljena sodelovati pri urjenju palestinskih policistov

    Policiste, ki so po neuradnih informacijah na plačilni listi Palestinske uprave, bi urili v okviru misije EU za podporo palestinski policiji EUPOL COPPS.
    20. 11. 2025 | 12:57
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Kupil je kralja

    Pelejeva zapuščina v Neymarjevih rokah

    Nogometni zvezdniki in njegov oče Neymar st. sta pridobila pravice do blagovne znamke najslavnejšega brazilskega nogometaša in trikratnega svetovnega prvaka.
    20. 11. 2025 | 12:30
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Osem let jamstva: zanesljivost, ki jo potrebuje vsak

    Ko delo zahteva mobilnost in brezhibno logistiko, je 8-letno jamstvo več kot obljuba – je varnost in nuja na vsaki vaši poti.
    Promo Delo 17. 11. 2025 | 13:31
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Avstrijska Koroška
    Vredno branja

    Zakaj je Avstrija priložnost za enega največjih slovenskih gostincev (video)

    Širitev na Taggenbrunn je podjetju Jezeršek gostinstvo odprla vrata v celotno regijo DACH in potrdila moč družinskih vrednot.
    Promo Delo 17. 11. 2025 | 11:37
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Kako algoritmi oblikujejo naše vsakodnevne odločitve?

    Preglednost umetne inteligence postaja ključno vprašanje sodobne digitalne družbe.
    Promo Delo 17. 11. 2025 | 09:34
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kaj je notri, šteje: McDonald’s razkriva svoje dobavitelje

    Big Mac, neprekosljivi krompirček in številne druge jedi iz McDonald'sa imajo danes že skoraj ikoničen status in navdušene privržence po vsem svetu.
    Promo Delo 17. 11. 2025 | 08:52
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Avtomobilno
    Vredno branja

    Mojstrstvo v tišini: ko se Lexus sreča z Mojmirjem Šiftarjem

    Ko se japonska filozofija popolnosti sreča s slovensko umetnostjo okusa
    Promo Delo 14. 11. 2025 | 15:08
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kaj je Osgood-Schlatter sindrom? Simptomi in zdravljenje

    Osgood-Schlatter sindrom je pogosta poškodba pri mladih športnikih. Zakaj nastane, kako jo prepoznati in zakaj je ključna ciljno usmerjena fizioterapija?
    Promo Delo 18. 11. 2025 | 09:11
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Globalne naložbe na dosegu Slovencev

    UniCredit odprla vrata globalnim naložbam: Slovenci lahko prvič vlagajo v krovni sklad različnih svetovnih vodilnih upravljavcev.
    Promo Delo 14. 11. 2025 | 08:11
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Teden slovenske hrane na vlakih

    Slovenske železnice so se letos pridružile Tednu slovenske hrane in skupaj z osrednjimi kmetijskimi organizacijami pripravile akcijo Lokalna hrana na vlakih.
    Promo Delo 18. 11. 2025 | 09:35
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Tri četrtine prihodkov iz tujine – zgodba o izvozni moči Slovenije

    Švica je od lani vodilni izvozni trg Slovenije, saj smo tja izvozili za kar 20.694 milijonov evrov blaga, kar jo uvršča daleč pred druge trgovinske partnerice.
    Promo Delo 17. 11. 2025 | 10:05
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Družina iz Zagreba s prav posebno zgodbo

    Klinika Ortoimplant DENTAL SPA uvaja personaliziran pristop All-on-X, ki spreminja pogled na zdravljenje najzahtevnejših primerov brezzobosti.
    Promo Delo 18. 11. 2025 | 08:17
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Božična čarovnija v srcu Evrope

    Ko pridejo prvi zimski dnevi, se Zagreb preobrazi v pravo božično pravljico. Ulice se spremenijo v svetlikajoče se avenije in parki v pravljične odre.
    Promo Delo 14. 11. 2025 | 14:50
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    ENERGETSKA INFRASTRUKTURA

    Slovensko podjetje, ki stoji za enim največjih energetskih dosežkov

    RIKO uresničuje vizijo trajnostnega razvoja z naprednimi energetskimi projekti, ki združujejo visoko tehnologijo, zanesljivost in okoljsko odgovornost.
    Promo Delo 1. 11. 2025 | 08:46
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2025. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo