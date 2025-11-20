Pelejeva zapuščina v Neymarjevih rokah

Brazilskemu nogometnemu zvezdniku Neymarju ml. ne gre po željah na igriščih, toliko bolj je uspešen na poslovnem področju, kjer ima glavne niti v rokah njegov oče Neymar st.

Agencija NR Sports, ki je v lasti očeta, in skrbi za blagovno znamko Neymar. ml., je pridobila pravice do blagovne znamke najslavnejšega Brazilca in nogometaša Peleja, vključno s podobo, licencami in zgodovinskimi datotekami.

Nakup, vreden 15,6 milijona evrov (18 milijonov ameriški dolarjev) je NR Sports potrdil v sredo in je sovpadal s Pelejevim tisočim golom na Maracani. Z njim si je Neymar ml. utrdil sloves vplivnega poslovneža. Neymarjevo premoženje je ocenjeno med 320 milijonov evrov in 450 milijonov evrov.

Neymarjev odnos s Pelejevo blagovno znamko se je okrepil po njegovi vrnitvi v Santos, kjer sta se začeli karieri najslavnejših igralcev kluba iz Sao Paola.

Neymar ml. se po težavah s poškodbo še ne ni igralsko opomogel in je vse dlje od uvrstitve na seznam selektorja Carla Ancelottija za svetovno prvenstvo prihodnje leto v ZDA, Kanadi ni Mehiki, kjer je Pele leta 1970 osvojil svoj tretji in zadnji naslov svetovnega prvaka. Neymar je sicer z 79. goli najboljši strelec Brazilije v zgodovini. Pele je dosegel 77 golov.