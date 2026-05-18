Penina je na ledu, Angleži se sprašujejo: kaj počne VAR?

Londonski Arsenal je odpravil predzadnje tekmece na poti do naslova angleškega prvaka, z 1:0 so na štadionu Emirates premagali Burnley, junak zmage topničarjev je bil Kai Havertz. Arsenal ima še vedno vse v svojih rokah in z zmago v zadnjem kolu bi postali angleški prvaki. Vprašanje zmagovalca premier league lahko že jutri reši Manchester City.

Proti Burnleyju varovanci Mikela Artete niso blesteli, sprožili so le tri strele v okvir vrat, a so opravili ravno dovolj, da so prek Kaija Havertza prišli do dragocene zmage. Vstopnice za zadnjo domačo tekmo Londončanov so se prodajale za več tisoč evrov, marsikdo je želel biti del šampionske zgodbe, ki bi se v prihajajočem koncu tedna lahko zaključila zmagoslavno.

Lahko bi se razpletlo tudi drugače, če bi Paul Tierney ob nespametnem in grobem štartu s podplatom Havertza predčasno poslal pod prho. Nemški reprezentant bi si zaslužil rdeči karton, Tierney se ni odločil zanj, posredoval ni niti VAR in že zdaj je jasno, da bodo v angleškem nogometu v naslednjih dneh odločitev analizirali do onemoglosti.

V zadnjem kolu bo Arsenal gostoval v južnem Londonu pri Crystal Palaceu, ob tekmi več imajo pred Manchester Cityjem pet točk naskoka. Če bo sinje modrim na zaostali tekmi jutri proti Bournemouthu (20.30) spodrsnilo in bodo ostali brez zmage, bo Arsenal že jutri slavil naslov prvaka. V zadnjem kolu City gosti Aston Villo.