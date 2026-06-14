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PREMIUM   D+   |   Nogomet

Pep, Carlito in Zizou se učijo, naši že vse znajo

Selektor Boštjan Cesar, zdaj Mišo Brečko, kdo bo naslednji od bivših reprezentantov, ki je brez osnovnih trenerskih izkušenj na članski ravni dobil priložnost?
Za nekdanjim reprezentantom z mundialskimi tekmami Mišem Brečkom je uspešna in dolga igralska kariera, trenerska se šele začenja. Foto Črt Piksi
Galerija
Za nekdanjim reprezentantom z mundialskimi tekmami Mišem Brečkom je uspešna in dolga igralska kariera, trenerska se šele začenja. Foto Črt Piksi
Gorazd Nejedly
14. 6. 2026 | 12:00
4:05
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»Kdo bo mlade učil nogometa?« mi je potožil eden od znancev iz kroga Nogometne zveze Slovenije, potem ko je v trenerske čevlje v članski konkurenci prvič stopil Mišo Brečko. Po selektorju Boštjanu Cesarju, ki je prav tako brez ene sekunde delovanja v klubskem ustroju in praksi v kateri od mlajših selekcij prevzel Maribor (in hitro končal), je tudi Trboveljčan, zadnja leta selektor v mlajših reprezentančnih selekcijah, čez noč postal strokovnjak za reševanje zavoženih projektov enega od dveh velikanov slovenskega klubskega nogometa. Brez kakršnihkoli izkušenj, kako se postavlja in sestavlja najmočnejše moštvo v klubski piramidi, ali vedenja o tem, kakšen način igre neguje, kakšen je sploh njegov trenerski profil. In ne, niti približno si selektor in klubski trener nista blizu.

Ne zaslužite si, si upam v ostrejšem tonu zabrusiti vsem bivšim reprezentantom. Čez noč in po ne vem katerih merilih, ki povrhu niso v skladu s smernicami trenerske organizacije, bliskovito preskočijo nekaj razredov. Lahko bi rekel, da gre tudi za nelojalno konkurenco, čeprav gre v Brečkovem primeru bolj za krizo vodenja pri zeleno-belih in izjemno slab imidž upravljavcev v zagatah. Na hitro in na silo poskušajo rešiti, kar se rešiti da, po malem tudi tako, da bi ugajali javnosti in navijačem.

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Šport

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