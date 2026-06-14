Pep, Carlito in Zizou se učijo, naši že vse znajo

»Kdo bo mlade učil nogometa?« mi je potožil eden od znancev iz kroga Nogometne zveze Slovenije, potem ko je v trenerske čevlje v članski konkurenci prvič stopil Mišo Brečko. Po selektorju Boštjanu Cesarju, ki je prav tako brez ene sekunde delovanja v klubskem ustroju in praksi v kateri od mlajših selekcij prevzel Maribor (in hitro končal), je tudi Trboveljčan, zadnja leta selektor v mlajših reprezentančnih selekcijah, čez noč postal strokovnjak za reševanje zavoženih projektov enega od dveh velikanov slovenskega klubskega nogometa. Brez kakršnihkoli izkušenj, kako se postavlja in sestavlja najmočnejše moštvo v klubski piramidi, ali vedenja o tem, kakšen način igre neguje, kakšen je sploh njegov trenerski profil. In ne, niti približno si selektor in klubski trener nista blizu.

Ne zaslužite si, si upam v ostrejšem tonu zabrusiti vsem bivšim reprezentantom. Čez noč in po ne vem katerih merilih, ki povrhu niso v skladu s smernicami trenerske organizacije, bliskovito preskočijo nekaj razredov. Lahko bi rekel, da gre tudi za nelojalno konkurenco, čeprav gre v Brečkovem primeru bolj za krizo vodenja pri zeleno-belih in izjemno slab imidž upravljavcev v zagatah. Na hitro in na silo poskušajo rešiti, kar se rešiti da, po malem tudi tako, da bi ugajali javnosti in navijačem.