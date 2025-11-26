Pep Guardiola: Bilo je preveč in prvič v mojem življenju

Poraz Manchester Cityja na domačem igrišču proti Bayerju iz Leverkusna je sodil v kategorijo presenečenj v 5. kolu lige prvakov. Evropski prvak iz leta 2023 je izgubil prvič doma v skupinskem delu tekmovanja po letu 2018. Poraz je zatresel tudi trenerja Pepa Guardiolo, ki redko kdaj prizna svoje zmote, a tokrat Katalonec ni iskal drugih krivcev.

»Bilo je preveč. Prvič v mojem življenju sem storil to in bilo je preveč. Prevzemam polno odgovornost; kljub temu mislim, da so bili igralci, ki so začeli, izjemni, a nam je na najvišji ravni manjkalo nekaj potrebnega. Ko si nogometaš in ne igraš pet, šest ali sedem tekem, je težko, ampak morda je bilo preveč. Ko si v velikem klubu, moraš igrati. Morda bi imel z igralci, ki v zadnjem času redno igrajo, več samozavesti,« je po tekmi pojasnil Guardiola, ki je stotič vodil City v ligi prvakov.

Razlog za rahel nemir, ki pa ni bistveno ogrozil Cityjeve načrte v LP, je bil Guardiolov izbor enajsterice. V njej je zamenjal kar deset igralcev v primerjavi z zadnjo tekmo v angleškem prvenstvu proti Newcastlu.