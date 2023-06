Ten Hag želi Guardioli zagreniti popotnico v Istanbul

V nadaljevanju preberite:

Pep Guardiola si je kot 28-letni branilec skupaj s soigralci iz Barcelone leta 1999 ogledal tekmo na Camp Nouu, na kateri je Manchester United v sodnikovem podaljšku z dvema goloma zasukal izid proti Bayernu in se veselil trojne krone. Odtlej noben angleški klub ni ponovil tega uspeha. Priložnost za to ima Manchester City in Guardiola bo naredil drugo kljukico, če bo danes (16.00) v finalu pokala FA na Wembleyju premagal prav mestnega tekmeca. Kaj je povedal Guardiola, kaj njegov rojak v vratih tekmecev David de Gea?