Pep Guardiola: Če želiš na vrh, moraš preskočiti Real Madrid

Polfinale za sladokusce, revanša med branilcem naslova in prvim favoritom ter »derby della Madonnina«. Najuspešnejši klub v ligi prvakov Real Madrid proti Manchester Cityju, ki mrzlično lovi evropsko slavo. Ter mestni obračun Milana in Interja, ki ju nismo pričakovali tako daleč, zato pa bo vpletenih toliko več čustev. Maja bodo štirje spektakli na treh štadionih, dva velika kluba si bosta zagotovila vstopnico za zadnje dejanje v Istanbulu 10. junija. Kaj sta po tekmi v Münchnu povedala Pep Guardiola in Kevin de Bruyne? Kako se je lani razpletel infarktni polfinale med Realom in Cityjem?