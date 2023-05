Pep Guardiola in prijatelji s štirimi prsti slavili Realov padec

V zanimivi družbi je Pep Guardiola slavil veličastno zmago nad Realom Madridom, s katero se je Manchester City prebil v veliki finale lige prvakov, kjer ga bo 10. junija v Istanbulu izzval milanski Inter. Katalonec na Cityjevem trenerskem stolčku je v zasebni sobi štadiona Etihad okoli s sebe zbral štab svojih prijateljev, med katerimi so bili tudi nekdanji predsednik Argentine Mauricio Macri, brat Pere Guardiola, Cityjev predsednik Khaldoon Al Mubarak. Fotografija, ki jo je objavil Guardiolov pomočnik Manuel Estiarte, sicer nekoč eden od najboljših vaterpolistov na svetu, je imela pomenljiv naslov, »four« (štiri). Vesela družba je namesto petih prstov kazali štiri prste in dala jasno sporočilo Realovim poražencem.

Guardiola je bil v svojih izjavah po veličastni predstavi in zmagi s 4:0 spoštljiv do tekmecev in hvalil predvsem svoje fante.

»Želel sem si, da se z Realom pomerimo v polfinalu. Ker so po lanskem porazu moje fante označili za ničvredne in brez značaja. Toda kakovost tega moštva je izjemna. Ampak nimam tako visokih pričakovanj, da bi vsako leto želel osvojiti ligo prvakov. Ne moreš reči, da je Carlo Ancelotti slab trener, da je Real slabo moštvo. In ne moreš vedno zmagovati, pomembno je, da se trudiš. Nekega dne napoči tvoj trenutek in se uvrstiš v finale ter osvojiš naslov. Tudi Barcelona je, preden je bila najboljša, izgubila tri finala. Pomembno je, da si v njem,« je med drugim razmišljal presrečni Katalonec, ki je taktično povsem zasenčil velikega madridskega tekmeca in znova zamajal Realovo zaupanje v Italijana.

Novi rekorder po številu tekem na trenerskems tolčku v ligi prvakov Carlo Ancelotti je športno čestital mlajšemu kolegu Pepu Guardioli. FOTO: Jason Cairnduff/Reuters

»Nima smisla, da bi takoj ocenjeval tekmo. City je igral bolje in nas izločil. Moramo se naučiti in biti boljši v naslednji sezoni,« ni bil kaj prida zgovoren »Carlito«, ki se bo moral v tej sezoni zadovoljiti z za Realova merila ne tako pomembnima dvema lovorikama – za španskega pokalnega prvaka in za svetovnega klubskega. A je Italijan na Etihadu vseeno pisal zgodovino, saj je vodil že 191. tekmo v ligi prvakov in je za eno presegel Alexa Fergusona.