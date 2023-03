Pep Guardiola je poseben in edinstven

Nekdanji odlični nogometaš in zdaj trener Andrea Pirlo je v intervjuju za najslavnejši rožnati športni dnevnik La Gazetta dello Sport razkril misli o kolegih. V obdobju igralske kariere so ga vodili Massimiliano Allegri, Marcelo Lippi, Antonio Conte in Carlo Ancelotti. Čeprav je prav pod Ancelottijevo taktirko postal eden od najboljših dirigentov, Realovega trenerja ne uvršča v ospredje.

»Številka ena? Zaradi svojih človeških vrlin in tehničnih odlik je Ancelotti osvojil več zmag kot kdorkoli drug, toda, kako ga lahko postavite pred Lippija, Conteja ali Allegrija? Različni so, dobra igra ali ne, veljajo zmagovalna pravila,« je razmišljal bivši Juventusov trener, ki svoje poslanstvo nadaljujejo v Turčiji pri klubu Fatih Karagümrük.

Svojo filozofijo sestavlja pri vseh trenerjih. »Kje iščem navdih. Delal sem z najboljšimi, a skušam združiti izkušnje vseh in s svojo glavo,« je povedal in izpostavil trenerja, ki je poseben in drugačen. »Pep Guardiola je edinstven. Vedno rad uvaja novosti. Nogomet je vse bolj fizičen in moraš biti na tekočem z vsem,« je zaključil 43-letni Lombardijec.