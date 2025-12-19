Pep Guardiola ne bo več jedel odlične katalonske hrane

Pep Guardiola je na dobri poti, da po slabši sezoni Manchester City vrne na angleški nogometni vrh, slabše pa mu gre zunaj igrišč. Pred dnevi se je dokončno izselila iz skupnega stanovanja soproga Cristina Sarra, s katero sta sicer poskušala oživiti 30-letno zvezo, zdaj pa bo vrata zaprla restavracija Tast, ki jo je trener skupaj s partnerjema, izvršnim direktorjem Manchester Cityja Ferranom Sorianom in nekdanjim športnim direktorjem Txikijem Begiristainom odprl v Manchestru leta 2018. Razlog za nenadno zaprtje naj bi bili povečani stroški in zahtevnejše poslovanje. Restavracijo, ki se nahaja na ulici King Street v središču Manchestra, je vodil kuhar z Michelinovo zvezdico Paco Pérez, njen cilj pa je bil, da v mesto prinese okuse Katalonije. Restavracija bo vrata zaprla 20. decembra.

»Kot mnogi v gostinskem sektorju smo se soočili z izjemno težkimi trgovinskimi zahtevami in povečanimi stroški. Ponosni pa smo, da smo lahko del Katalonije, naše ljubljene države, delili z ljudmi v Manchestru. »Veselimo se, da vas bomo na zadnji postrežbi pozdravili in proslavili to, kar je Tast vedno pomenil: odlična hrana, odlični ljudje in nepozabni trenutki, deljeni za mizo,« so zapisali na družbenih omrežjih.